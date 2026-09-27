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Legitimni zastupnik sudija, zagrebački advokat Danijel Papak, oglasio se povodom situacije i odbacio tvrdnje da arbitri postavljaju ultimatume ili da drže ligu "kao taoca".

1/10 Vidi galeriju Večiti derbi ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Papak je naveo da je sudijama još u novembru 2025. godine obećano da će do kraja prošle sezone biti pripremljen konačan predlog kojim bi se trajno uredili njihov status i finansijski uslovi. Kako tvrdi, do dogovora nije došlo, zbog čega su sudije pred početak nove sezone ponovo dostavile svoje predloge.

"Sudije nisu te koji postavljaju ultimatume, niti su te koji drže ligu kao taoca. Sudije ne traže nikakav nerealni luksuz, već dostojanstvo, pravnu sigurnost i uslove koji odgovaraju nivou takmičenja ABA lige", poručio je Papak, a preneo poručio je Papak, a preneo "Večernji list"

On je istakao da su sudije i dalje spremne za razgovor, ali da očekuju konkretno rešenje umesto novih rokova i uslovljavanja.

"Ako Liga na današnjem sastanku ponudi konkretno rešenje umesto ultimatuma, stvoriće se svi uslovi za početak sezone na dobrobit regionalne košarke, klubova i navijača", dodao je Papak.

Na večerašnjem sastanku će, sa strane sudija, biti Papak, komesar za suđenje ABA lige Migel Anhel Perez, kao i po jedan arbitar iz svake zemlje iz koje dolaze sudije regionalnog takmičenja.

Drugu stranu činiće članovi Predsedništva ABA lige, odnosno predstavnici Partizana, Budućnosti i Cedevita Olimpije, uz još dva predstavnika klubova.

Podsetimo, zbog spora oko statusa i finansijskih uslova sudija nije odigrano prvo kolo ABA lige, a novi pregovori mogli bi da budu ključni za pronalaženje rešenja i nastavak takmičenja.