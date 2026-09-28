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Nova sezona španske Endesa lige počela je uzbudljiv duel u Burgosu, gde je domaći San Pablo poražen od Baskonije rezultatom 98:97.

Za Burgos je prvi put nastupio i Balša Koprivica. Srpski centar završio je debitantski meč sa 10 poena i pet skokova. Najefikasniji u domaćem sastavu bili su Žiga Samar sa 17 i Di Džej Stjuard sa 15 poena.

1/5 Vidi galeriju Balša Koprivica Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, KK Mornar / Media pro, Nenad Kostić

Baskoniju su sa po 13 poena predvodili Kris Duarte, Kenet Ferid i Ej Džej Loson.

Dres Burgosa nosio je i Dušan Radosavljević, koji je za nešto više od 10 minuta na parketu postigao dva poena i dodao tri skoka.

Srpski igrači imali su zapaženu ulogu i u pobedi Breogana nad Huventudom rezultatom 110:104. Mihajlo Andrić ubacio je osam poena, dok je Aleksandar Aranitović dodao četiri poena i četiri skoka.

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