Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa osvojili su prvi trofej u novoj sezoni.

Crveno-beli su savladali PAOK sa 101:96 i osvojili Superkup Grčke.

Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

 Finale je odigrano u Peristeriju.

Saša Vezenkov je bio najbolji u pobedničkom timu sa 25 poena, uz 10 skokova. Montero je upisao 20 poena, a Furnije 19. Nikola Milutinov zbog povrede nije igrao.

PAOK Andree Trinkijerija predvodila je sa 18 poena trojka Markus Foster, Džedi Osman i Kajl Aleksander.

Ne propustiteKošarkaVELIKI PEH ZA OLIMPIJAKOS! Grci u problemu!
Nikola Milutinov, Trej Lajls, Olimpijakos, Real, Evroliga
EvroligaPRVAK EVROPE SILOVITO KRENUO U ODBRANU TITULE: Olimpijakos stotkom razbio Baskoniju, Barselona srušila Efes!
profimedia-1137926792.jpg
KošarkaBOMBA - TRINKIJERI KRENUO PO BIVŠEG ZVEZDINOG CENTRA! Iskusni as pred potpisom za PAOK!
Donatas Motejunas
KošarkaOBRADOVIĆ U NEVERICI! Čedi Osman LUDOM TROJKOM UZ ZVUK SIRENE srušio Panatinaikos! Pogledajte kako je Željko reagovao! (VIDEO)
Željko Obradović

01:35
Boldvin promašio trojku za pobedu Zvezde Izvor: Arena 1 Premium