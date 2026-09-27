Saša Vezenkov je bio najbolji u pobedničkom timu sa 25 poena
Košarka
OLIMPIJAKOS NASTAVIO NIZ: Aktuelni šampion Evrolige i Grčke osvojio Superligu
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Košarkaši Olimpijakosa osvojili su prvi trofej u novoj sezoni.
Crveno-beli su savladali PAOK sa 101:96 i osvojili Superkup Grčke.
Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia
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Finale je odigrano u Peristeriju.
Saša Vezenkov je bio najbolji u pobedničkom timu sa 25 poena, uz 10 skokova. Montero je upisao 20 poena, a Furnije 19. Nikola Milutinov zbog povrede nije igrao.
PAOK Andree Trinkijerija predvodila je sa 18 poena trojka Markus Foster, Džedi Osman i Kajl Aleksander.
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