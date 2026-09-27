Bešiktaš naredne nedelje u duplom kolu Evrolige gostuje Makabiju, pa dočekuje Barselonu
Košarka
EFES POKAZAO MOĆ PRED ZVEZDU: "Pivari" razbili Bešiktaš Dušana Alimpijevića
Slušaj vest
Košarkaši Efesa narednog četvrtka stižu u Beograd, gde će gostovati Crvenoj zvezdi u utakmici 3. kola Evrolige.
Uoči tog meča, ali i sudara sa Realom u Istanbulu u 2. kolu, "Pivari" su startovali u prvenstvu Turske.
Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin
Vidi galeriju
I to na sjajan način, pošto su bili ubedljivi protiv Bešiktaša srpskog selektora Dušana Alimpijevića.
Na kraju rezultat je glasio 95:81.
Najefikasniji u Efesu bio je Dario Šarić sa 16 poena, a pratili su ga Majk Džejms i Džordan Lojd sa po 11 poena, dok je Strazel dodao 10.
U ekipi Bešiktaša, najefikasniji su bili Entoni Braun sa 13 poena i Ante Žižić sa 11 poena.
Bešiktaš naredne nedelje u duplom kolu Evrolige gostuje Makabiju, pa dočekuje Barselonu.
Reaguj
Komentariši