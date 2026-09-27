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Košarkaši Efesa narednog četvrtka stižu u Beograd, gde će gostovati Crvenoj zvezdi u utakmici 3. kola Evrolige.

Uoči tog meča, ali i sudara sa Realom u Istanbulu u 2. kolu, "Pivari" su startovali u prvenstvu Turske.

1/7 Vidi galeriju Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

I to na sjajan način, pošto su bili ubedljivi protiv Bešiktaša srpskog selektora Dušana Alimpijevića.

Na kraju rezultat je glasio 95:81.

Najefikasniji u Efesu bio je Dario Šarić sa 16 poena, a pratili su ga Majk Džejms i Džordan Lojd sa po 11 poena, dok je Strazel dodao 10.

U ekipi Bešiktaša, najefikasniji su bili Entoni Braun sa 13 poena i Ante Žižić sa 11 poena.

Bešiktaš naredne nedelje u duplom kolu Evrolige gostuje Makabiju, pa dočekuje Barselonu.