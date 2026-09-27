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Bahčešehir napravio je veliko iznenađenje u turskom prvenstvu, pošto je na gostovanju savladao Fenerbahče 98:83.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Saša Đorđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

"Danas smo odradili odličan posao u napadu i kontrolisali utakmicu. Imali smo određenih problema u drugoj četvrtini, kada smo protivniku dozvolili nekoliko ofanzivnih skokova, ali smo uspeli da zadržimo kontrolu", rekao je Đorđević.

Srpski trener naglasio je da je njegov tim od početka znao šta želi na parketu.

"Znali smo šta igramo i kako želimo da igramo. Izuzetno smo srećni zbog ove pobede".

Ipak, Đorđević već razmišlja o narednim obavezama i želi da njegovi igrači što pre ostave veliki trijumf iza sebe.

"Sada je moj posao da se pobrinem da moji igrači ostave ovu utakmicu iza sebe. To moramo da imamo na umu", zaključio je Đorđević.