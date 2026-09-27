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Fenerbahče je sezonu u turskoj Superligi otvorio ubedljivim porazom, pošto je na svom terenu izgubio od Bahčešehira rezultatom 98:83.

Ekipa Saše Đorđevića odigrala je odličan meč, a trener domaćih Šarunas Jasikevičus sportski je priznao da je protivnik bio bolji.

1/14 Vidi galeriju 12 RATNIKA: Saša Đorđević saopštio konačan spisak košarkaša za Evrobasket Foto: Marina Lopičić

Litvanski stručnjak istakao je da je Bahčešehir od početka igrao agresivnije i sa većim intenzitetom, dok je njegov tim uglavnom reagovao na ono što je rival radio.

- Mislim da je Bahčešehir bio agresivniji tim. Danas su bili motivisaniji i igrali su u većem ritmu - rekao je Jasikevičus.

Fenerbahče je tokom prvog poluvremena bio korak iza gostiju, a kada se ukazala prilika za povratak u meč, domaći su napravili nekoliko grešaka koje su ih skupo koštale.

- U prvom poluvremenu smo stalno bili korak iza njih i samo smo reagovali na ono što su oni radili. Kada smo dobili nekoliko prilika da se vratimo u utakmicu, napravili smo neke ključne greške - dodao je trener Fenerbahčea.

Jasikevičus na kraju nije tražio opravdanja, već je sportski čestitao protivniku, ali i Saši Đorđeviću na velikoj pobedi.

- Na kraju, Bahčešehir je danas bio bolji od nas. Zbog toga čestitam Saši Đorđeviću -zaključio je Jasikevičus.

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