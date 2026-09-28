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Završnicu meča odigranog u Peristeriju obeležila je između ostalog sporna odluka kada su sudije prekinule kontranapad ekipe iz Soluna i sa velikim zakašnjenjem dosudili faul za Olimpijakos.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

O tome je trener PAOK-aAndrea Trinkijeri pričao posle finala.

"Bilo je više od 30 slobodnih bacanja i četiri tehničke. Još uvek tražim način na koji možemo bolje da sarađujemo sa sudijama, moramo da se unapredimo sa tim".

Nekadašnji trener Partizana je u svom stilu pričao o suđenju. Uz isticanje da "mora da uradi domaći".

"Nismo razumeli, nismo uradili dobar posao da bi razumeli faulove koje zovu sudije. Moramo da budemo bolji, da razumemo to. Da razumemo gde će sudije da odvedu meč. Imam pet uspešnih čelendža od šest koje sam zvao, to je dobar rezultat, ali moram i ja da razumem mnogo stvari. Topla dobrodošlica za mene u ovu ligu. Mogu da obećam da ću da učim, da uradim domaći, biću bolji. Da razumem gde će sudije da odvedu meč."

Ipak, beleži se da je Olimpijakos nastavio niz osvajanja trofeja.