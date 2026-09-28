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ABA liga je u potpunom haosu! Posle odlaganja prvog kola, ni početak drugog nije izvestan, jer ni posle višesatnog sastanka rukovodstva regionalnog takmičenja i predstavnika sudija nije postignut dogovor.

Sastanak je održan u nedelju, 27. septembra, a trajao je više od tri sata. Iako je tokom dana delovalo da se približava rešenje i da bi sezona mogla da počne već narednog vikenda, pregovori su završeni bez konačnog dogovora.

Problem je nastao zbog finansijskih uslova i zahteva sudija za povećanje naknada. Čelnici ABA lige ponudili su povećanje u skladu sa budžetskim mogućnostima, ali ponuda očigledno nije odmah prihvaćena.

Sada je lopta u dvorištu arbitara.

Čeka se odluka 63 sudije

Predstavnike 63 sudije koje su potpisale zahtev za povećanje naknada na sastanku je predstavljao zagrebački advokat Danijel Papak, dok su razgovorima prisustvovali i predstavnici sudija iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sa druge strane bili su vodeći ljudi ABA lige, među kojima Ostoja Mijailović, Dragan Bokan, Davor Užbinec, Nemanja Vasiljević, Đorđije Pavićević, Dubravko Kmetović i Migel Anhel Peres.

Posle sastanka sudijama je ostavljen rok da se izjasne o ponudi.

Rok je ponedeljak u 12 časova, a odgovor treba da bude dostavljen pisanim putem.

Od njihove odluke zavisi naredni potez ABA lige.

Prvo kolo već odloženo, sada visi i drugo

Nova sezona trebalo je da počne 25. septembra, ali je ABA liga u četvrtak zvanično odložila utakmice prvog kola. Odluka je doneta sa 11 glasova za i jednim uzdržanim.

Ukoliko sudije prihvate ponudu, otvara se put za dogovor i početak takmičenja. Međutim, ako je odbiju, rukovodstvo ABA lige najavilo je da može da krene u proceduru traženja novih arbitara.

Upravo zato je sada pod velikim znakom pitanja i drugo kolo, koje je prema prvobitnom rasporedu trebalo da bude odigrano već narednog vikenda.

Prema trenutno dostupnim informacijama, postoji mogućnost da se takmičenje nastavi tek kada bude rešeno pitanje sudija, a ostaje otvoreno i pitanje da li će liga, kada počne, prvo odigrati odloženo prvo kolo ili odmah preći na drugo.

Kako je uopšte došlo do potpunog haosa?

Kriza traje već nedeljama.

ABA liga je sredinom septembra raspisala konkurs za sudije, nakon čega se, prema zvaničnim podacima lige, prijavilo više od 50 kandidata. Predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Peres potom je sastavio listu od 20 kandidata.

Međutim, nekoliko arbitara je kasnije odustalo od potencijalnog angažmana.

ABA liga je tvrdila da su pojedini kandidati dobili poruke kojima su pozivani da ne prihvate angažman, dok je druga strana insistirala na tome da su ključni problem dugotrajno nerešeni finansijski i statusni uslovi za postojeće sudije. Liga je zbog korišćenja svoje imejl adrese najavila i mogućnost pravnih koraka.

Sa druge strane, advokat Danijel Papak poručio je da sudije, kako tvrdi, ne žele da „drže ligu kao taoca“ i da je njihov zahtev posledica problema koji, prema njegovim navodima, nije rešen još od prošle sezone.

Odluka danas

Sve oči sada su uprte u 63 arbitra.

Ako prihvate ponuđene uslove, ABA liga bi mogla da napravi prvi veliki korak ka izlasku iz krize. Ako ponuda bude odbijena, regionalno takmičenje ulazi u još ozbiljniji problem, jer bi liga morala da pronađe alternativno rešenje za sudije.

ABA liga je već bila prinuđena da odloži prvo kolo, a sada je pod znakom pitanja i nastavak takmičenja.

Odgovor sudija do podneva mogao bi da bude ključan za ono što će se narednih dana dešavati na parketima širom regiona.