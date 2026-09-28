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Majkl Porter Junior ponovo je pričao o Nikoli Jokiću, a njegova najnovija anegdota iz vremena provedenog u Denveru privukla je veliku pažnju ljubitelja NBA lige.

Bivši saigrač srpskog centra gostovao je u podkastu "One Night with Steiny", gde se prisetio odnosa sa Jokićem i jedne potpuno neočekivane situacije. Porter je, naime, u jednom trenutku tražio savet od Srbina - i to ne o košarci.

Naime, Porter je pričao sa jednom devojkom sa naših prostora, pa je pomislio da bi upravo Jokić mogao da mu pomogne.

Razlog je bio jednostavan - Nikola je Srbin, a Porter je želeo da sazna nešto više o mentalitetu devojaka iz ovog dela Evrope.

"Pitao sam ga kako da joj priđem, šta vole i kakve su slovenske žene", prepričao je Porter.

A onda - ništa.

Jokić mu nije odgovorio.

Porter je kroz osmeh ispričao da je od svog tadašnjeg saigrača očekivao neki savet, ali je srpski centar odlučio da ga ostavi bez odgovora.

I upravo ta Jokićeva reakcija dodatno je nasmejala Portera dok je u podkastu prepričavao celu situaciju.

Od Jokićevog saigrača do prve zvezde Netsa

Porter je u Denveru proveo šest sezona, ali je njegovo vreme u Nagetsima bilo obeleženo i problemima sa povredama i promenama u ulozi.

U šampionskoj sezoni imao je važnu ulogu uz Jokića i Mareja, ali je vremenom postalo jasno da Denver traži drugačiju strukturu ekipe.

U leto 2025. godine Porter je trejdovan u Bruklin, čime je završena njegova era u Denveru.

A u Netsima se njegova uloga potpuno promenila.

Od igrača koji je uz Jokića i Mareja bio deo velike trojke, Porter je postao jedan od glavnih napadačkih igrača Bruklina.

U sezoni 2025/26. beležio je 24,2 poena, 7,1 skok i 3,0 asistencije po utakmici.

1/7 Vidi galeriju Majkl Porter Džunior Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Jokićeva poruka za oproštaj

I ovo nije jedina Porterova priča o Jokiću koja je privukla pažnju.

Nakon što je 2025. godine trejdovan iz Denvera, Porter je u podkastu „Glory Daze“ pričao o svom oproštaju od bivših saigrača.

Svi su se tada oglašavali u zajedničkom grupnom četu, a Porter je otkrio da mu je Jokić poslao poruku koja ga je potpuno nasmejala.

Umesto klasičnog emotivnog oproštaja, srpski as se oprostio u svom prepoznatljivom šaljivom stilu.

"Uvek je teško kada se opraštaš. Svi su slali poruke u tom grupnom četu. Jedina stvar koju mi je Nikola napisao bila je 'umotaj ga'. Napisao mi je 'Ne zaboravi da nosiš kondome svuda'. To je bila njegova poruka, tako se oprostio od mene", ispričao je uz smeh ovu andgdotu Porter.