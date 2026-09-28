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Nikola Jokić je odlučio da sačeka leto 2027. godine za novi ugovor sa Denver Nagetsima, a kako sada stvari stoje, srpski as bi tada mogao da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige.

Ali novac nije jedina stvar zbog koje je ova priča toliko zanimljiva.

Jokić bi, prema pravilima NBA kolektivnog ugovora, mogao da dobije i klauzulu zabrane trejda, što bi značilo da Denver ne bi mogao da ga pošalje u drugi klub bez njegove saglasnosti.

Reč je o mogućnosti koju Jokić dobija ako sačeka leto 2027. i tada kao slobodan igrač potpiše novi petogodišnji maksimalni ugovor.

Čeka ga neverovatnih 359,5 miliona dolara

Jokić trenutno ima ugovor sa Denverom do kraja sezone 2026/27, uz igračku opciju za narednu sezonu.

Njegova plata za sezonu 2026/27 iznosi oko 59 miliona dolara, dok igračku opciju za 2027/28. godinu vredi oko 62,8 miliona.

Ali ono što sledi moglo bi da bude potpuno druga dimenzija.

Ako sačeka leto 2027, Jokić bi mogao da potpiše petogodišnji ugovor vredan oko 359,5 miliona dolara.

To bi bio najvredniji ugovor u istoriji NBA lige.

Američki mediji navode da upravo čekanje do 2027. godine otvara mogućnost za takav ugovor, dok bi sadašnji četvorogodišnji maksimum vredeo oko 278 miliona dolara.

Razlika nije samo u novcu.

Jokić bi čekanjem dobio i dodatnu godinu ugovora, a potencijalno i ono što je za njega možda još važnije - kontrolu nad mogućim odlaskom iz Denvera.

Američki novinar Kevin O'Konor navodi da bi Jokić mogao da dobije i takozvanu „no-trade“ klauzulu, koja bi mu omogućila da lično blokira bilo kakav trejd. To praktično znači da Denver ne bi mogao da ga pošalje u drugi klub bez njegove saglasnosti.

"Želim da ostanem u Denveru do kraja karijere"

Sam Jokić je praktično otklonio najveću dilemu.

Posle utakmice Srbije protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, srpski centar je direktno upitan o svojoj budućnosti.

Odgovor je bio jasan.

"Moja ideja je da potpišem sledećeg leta i da ostanem u Denveru do kraja karijere."

Jokić je pritom objasnio da je razlog za odlaganje pregovora isključivo poslovne prirode, dok njegova želja ostaje ista – da čitavu NBA karijeru provede u dresu Nagetsa.

Zbog toga se njegova odluka u američkim medijima ne tumači kao poruka da želi da napusti Denver, već pre svega kao način da maksimalno iskoristi pravila NBA lige i obezbedi sebi najpovoljniji mogući ugovor.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Denver nema razloga za paniku – ali mora da čeka

U Denveru su svesni situacije.

Generalni menadžer Nagetsa Džon Volas poručio je da klub veruje Jokiću i njegovim rečima o budućnosti u Denveru.

Ipak, naredna sezona biće zanimljiva upravo zbog toga što Jokić još nije stavio potpis na novi ugovor.

Denver će morati da čeka leto 2027. godine.

A tada bi pred Jokićem mogao da bude ugovor kakav NBA još nije video – oko 360 miliona dolara za pet godina, uz mogućnost no-trade klauzule koja bi mu dala dodatnu kontrolu nad sopstvenom budućnošću.

Za čoveka koji je već postao simbol Denvera, ovo bi bio još jedan istorijski ugovor.