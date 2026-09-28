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Dario Šarić se ovog leta vratio u Evropu posle čak deset godina provedenih u NBA ligi, a hrvatski košarkaš sada ponovo nosi dres Anadolu Efesa i igra Evroligu.

Iskusni krilni centar gostovao je u podkastu "Swishcast", gde se prisetio početaka u najjačoj ligi sveta, igrača koji su mu ostavili najveći utisak, ali i posebnih trenutaka iz svlačionice.

A kada je pričao o najvećim zvezdama sa kojima je delio parket, Nikola Jokić je imao posebno mesto.

1/7 Vidi galeriju Hrvatski košarkaš Dario Šarić Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Max Vincen, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Dali su mi ROZE BARBI TORBU!"

Šarić je u NBA stigao 2016. godine, kada je kao 12. pik drafta izabran od strane Orlando Medžika, a potom odmah prosleđen Filadelfija Seventisiksersima.

Prve godine u Americi pamtiće po mnogo čemu, ali posebno po jednoj "dužnosti" koju su imali novajlije.

Rukiji su morali da nose posebne torbe, a Šarić je dobio - roze torbu sa Barbi motivima.

"Nosio sam roze torbu. To sam dobio kao ruki. Bila je to neka Barbi, roze torba koju smo mi novajlije morali da nosimo", prisetio se Šarić.

A onda je objasnio koliko se NBA u međuvremenu promenila.

Pre deset godina, prema njegovim rečima, igra je bila fizički drugačija. Bilo je mnogo više klasičnih visokih igrača, a kao primer je izdvojio Memfis Grizlise i tandem Mark Gasol - Zak Rendolf.

Šarić je opisao koliko je bilo teško boriti se sa Rendolfom, naglašavajući njegovu ogromnu snagu i fizičku dominaciju.

Posebno je pomenuo i Karmela Entonija, protiv kojeg je, kako je rekao, bilo dovoljno da se nađeš na metar od njega da bi te jednom fintom izbacio iz ravnoteže.

A onda je stigao do najvećih imena.

Lebron Džejms iz 2016. godine ostao mu je u posebnom sećanju – igrač koji je mogao da uzme loptu praktično ispod svog koša i da je odnese sve do druge strane terena.

Šarić je upravo to istakao kao jednu od stvari koje čovek ne može u potpunosti da shvati dok se sam ne nađe na parketu sa takvim igračima.

"Ne moram ni da pričam o Jokiću"

Kada je dobio pitanje o igračima koji su ga najviše iznenadili van terena, Šarić je prvo pomenuo Slovenca Vlatka Čančara.

A onda je usledio odgovor koji će posebno zanimati srpske ljubitelje košarke.

Nikola Jokić.

Šarić nije štedeo reči kada je opisivao srpskog centra.

"Ne moram ni da pričam o Nikoli Jokiću - on je neverovatan igrač, ali je takođe neverovatna osoba prema svojim saigračima", rekao je Šarić.

Hrvatski košarkaš pritom nije želeo da pravi razliku između najvećih zvezda sa kojima je igrao.

Naprotiv, naglasio je da su svi bili izuzetno srdačni i gostoljubivi i da nijedan od velikih igrača sa kojima je delio svlačionicu nije ostavio utisak lošeg čoveka.

"Jokić je kao kompjuter"

Šarić je zatim dobio još jedno pitanje – ko mu je bio najteži za čuvanje?

Tu je napravio zanimljivo poređenje.

Pomenuo je Džejmsa Hardena i Stefa Karija zbog brzine, Janisa Adetokumba zbog neverovatne fizičke dominacije, a onda se ponovo vratio na Jokića.

"Nikola Jokić je kao kompjuter - može da igra sa bilo kog mesta na terenu", opisao je Šarić srpskog asa.

Posebno ga je impresioniralo to što je Jokić, uprkos ogromnoj visini i snazi, izuzetno brz, a pritom ima i šut zbog kojeg protivnik ne može jednostavno da mu priđe i ostavi prostor.

Upravo ta kombinacija, prema Šariću, čini Jokića jednim od najtežih igrača za čuvanje.

Posle deset godina ponovo u Evroligi

Šarić se ovog leta vratio u Anadolu Efes nakon čitave decenije u NBA ligi.

Sada ga čeka potpuno drugačiji izazov.

Roster Efesa značajno je promenjen, pa hrvatski košarkaš priznaje da će biti potrebno vreme da se ekipa uigra i pronađe pravu hemiju.

"Mislim da imamo dobar tim. Dobro izgleda na papiru, ali sve to mora da se prenese na teren i moramo da pronađemo hemiju", rekao je Šarić.

Posebno je naglasio da će svi morati da budu spremni da naprave određene žrtve zarad ekipe, jer je konačni cilj isti – pobede.

"U Evroligi je svaka utakmica borba"

Povratak u Evropu posle deset godina neće biti jednostavan.

Šarić je svestan da je Evroliga drugačija od NBA lige i da nijedna utakmica ne može unapred da se upiše kao pobeda.

Kako je objasnio, čak ni na gostovanju ne možeš da izađeš na teren sa uverenjem da si favorit i da ćeš sigurno slaviti.

Zato posebno očekuje završnicu sezone.

Kada dođu plej-of i Fajnal-for, smatra Šarić, sve može da se dogodi.

Hrvatski košarkaš veruje da će Anadolu Efes vremenom pronaći pravu hemiju i postati ekipa koja će biti "sveža i uzbudljiva".