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Selektor reprezentacije Srbije koji je u isto vreme i trener kluba iz Istanbula je govorio o porazu od Efesa u prvom kolu turskog prvenstva.

Bešiktaš je izgubio rezultatom 95:81 i sada je na učinku od tri poraz iz isto toliko utakmica u sezoni koja je tek počela pošto je prethodno izgubio od Fenerbahčea u Superkupu Turske, a onda i od Valensije na otvaranju Evrolige.

"Vrlo loša utakmica..."

Dušan Alimpijević nije najviše zabrinut zbog ishoda utakmice, već zbog načina na koji je njegov tim igrao.

"Ovo je bila vrlo loša utakmica sa naše strane. Očigledno je da je poraz od Valensije izuzetno uticao na nas. Takođe smo doživeli i dve povrede", rekao je Alimpijević.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Poručio je odmah i da sve okolnosti ne mogu da budu opravdanja za slabo izdanje..

"Kako god, to nisu izgovori za način kako smo izgledali na današnjoj utakmici. Moramo da budemo svesni čiji dres nosimo".

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