Slušaj vest

Tarik Biberović je tek zakoračio u NBA, a već se suočava sa neočekivanim problemom - Dalas mora da oslobodi mesto u rosteru.

Maveriksi trenutno imaju 15 igrača sa standardnim ugovorima, a problem je nastao nakon povratka dugogodišnjeg veterana Dvajta Pauela. Iskusni centar potpisao je jednogodišnji ugovor i klub sada mora da pronađe način da mu obezbedi mesto u konačnom rosteru.

A tu se, prema informacijama renomiranog NBA insajdera Marka Stajna, pojavljuje i ime Tarika Biberovića.

1/4 Vidi galeriju Tarik Biberović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Biberović među igračima koje je najlakše "skloniti"

Stajn navodi da je Dalas Pauelu poručio da će pokušati da pronađe način da ga zadrži među 15 igrača za sezonu, iako je trenutno teško pronaći prostor za takav scenario.

Problem je što su među igračima čije bi ugovore, u teoriji, bilo najlakše pomeriti upravo Tarik Biberović, Markus Saser i Musa Sise.

To, međutim, ne znači da je bilo ko od njih već otpisan. Naprotiv, Stajn naglašava da uprava Maveriksa veoma želi da zadrži sva tri igrača. Njihova imena se pominju zato što bi eventualni trejd ili drugi potez kojim bi se oslobodilo mesto mogao da bude komplikovan.

Pauelov povratak napravio problem

Dalas je već imao maksimalnih 15 standardnih ugovora, a onda je vratio Pauela, svog najdugovečnijeg igrača. On je u klubu još od decembra 2014. godine i trenutno je peti na večnoj listi Maveriksa po broju odigranih utakmica.

Pauel je potpisao jednogodišnji ugovor vredan 3,88 miliona dolara, pa sada uprava mora da napravi dodatni prostor ako želi da ga zadrži i za početak regularne sezone.

Jedna od opcija jeste trejd nekog od postojećih igrača, ali nije poznato da li će Dalas uspeti da pronađe partnera za takav posao.

Tarik tek stigao, a već se priča o odlasku

Biberović je ovog leta napravio veliki korak u karijeri. Posle više sezona u Fenerbahčeu, stigao je u NBA i sa Dalasom potpisao dvogodišnji ugovor. Maveriksi su prethodno preuzeli njegova draft prava od Memfisa.

U prethodnoj sezoni Evrolige 25-godišnji košarkaš bio je jedan od važnijih igrača Fenerbahčea. U 36 utakmica regularnog dela prosečno je beležio 10,7 poena, 3,1 skok i 1,3 asistencije, uz skoro 40 odsto uspešnosti za tri poena.

Sada se, međutim, našao u potpuno neočekivanoj situaciji.

Biberović nije otpisan, niti je potvrđeno da će biti otpušten ili trejdovan, ali njegovo ime se nalazi među opcijama koje bi Dalas mogao da razmatra ukoliko želi da napravi mesto za iskusnog Pauela.

Američki san još nije ni počeo kako treba, a Tarik već mora da čeka rasplet velike drame u Dalasu!