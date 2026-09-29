Slušaj vest

Kristaps Porzingis ponovo je van terena zbog zdravstvenih problema, što je izazvalo novu zabrinutost u redovima Golden Stejt Voriorsa.

Prema informacijama ESPN-a, generalni menadžer Majk Danlivi otkrio je da je Porzingis prošle nedelje normalno trenirao i dobio dozvolu za povratak na teren, ali se u ponedeljak suočio sa zdravstvenim problemom.

Kristaps Porzingis Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, AP David Zalubowski

Zbog toga neće putovati sa ekipom na Havaje, gde će se od 29. septembra do 3. oktobra održati trening-kamp.

Za sada nije poznato kada bi 31-godišnji Letonac mogao da se vrati, a njegov status je neizvestan na neodređeno vreme.

Porzingis je ovog leta produžio ugovor sa Voriorsima na još dve godine, vredan 40 miliona dolara, uz igračku opciju za sezonu 2027/28.

Prošle sezone je nakon boravka u Atlanti stigao u Golden Stejt, a za Voriorse je odigrao 15 utakmica i prosečno beležio 16,1 poen, 5,3 skoka, 2,3 asistencije i 1,1 blokadu po meču.

Ne propustiteKošarkaNIJE NI ZAKORAČIO NA PARKET, A VEĆ DRAMA! Biberoviću se DRMA MESTO u Dalasu! Amerikanci otkrili šta je PROBLEM!
Tarik Biberović
KošarkaJOKIĆ DOBIJA 360.000.000 DOLARA, ALI TO NIJE SVE! Milioni su samo deo priče, tu je KLAUZULA KOJA MENJA PRAVILA!
Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota
KošarkaRITAS PAO U VELIKOM FINALU! Ujedinjeni tim NBA G lige osvojio FIBA Interkontinentalni kup
Ujedinjeni tim NBA razvojne lige
KošarkaROZE BARBI TORBA, PA PRIČA O JOKIĆU! Hrvat se prisetio "MALTRETIRANJA" u NBA, a onda spomenuo čudesnog Srbina!
Dario Šarić

BONUS VIDEO:

00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium