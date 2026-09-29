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Kristaps Porzingis ponovo je van terena zbog zdravstvenih problema, što je izazvalo novu zabrinutost u redovima Golden Stejt Voriorsa.

Prema informacijama ESPN-a, generalni menadžer Majk Danlivi otkrio je da je Porzingis prošle nedelje normalno trenirao i dobio dozvolu za povratak na teren, ali se u ponedeljak suočio sa zdravstvenim problemom.

1/10 Vidi galeriju Kristaps Porzingis Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, AP David Zalubowski

Zbog toga neće putovati sa ekipom na Havaje, gde će se od 29. septembra do 3. oktobra održati trening-kamp.

Za sada nije poznato kada bi 31-godišnji Letonac mogao da se vrati, a njegov status je neizvestan na neodređeno vreme.

Porzingis je ovog leta produžio ugovor sa Voriorsima na još dve godine, vredan 40 miliona dolara, uz igračku opciju za sezonu 2027/28.

Prošle sezone je nakon boravka u Atlanti stigao u Golden Stejt, a za Voriorse je odigrao 15 utakmica i prosečno beležio 16,1 poen, 5,3 skoka, 2,3 asistencije i 1,1 blokadu po meču.

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