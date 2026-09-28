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Predsednik Partizana i ABA lige Ostoja Mijailović oglasio se nakon Skupštine regionalnog takmičenja i otkrio nove korake u pokušaju da se reši spor sa sudijama, zbog kojeg je početak sezone odložen.

Mijailović je za "Mozzart Sport" poručio da ABA ligi ne preti gašenje, ali i da su zahtevi sudija predstavljali veliki problem zbog visine traženog povećanja.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

- ABA liga nije pred gašenjem. Zahtevi sudija, koje smo dobili prvenstveno preko njihovog pravnog zastupnika gospodina Papka, podrazumevali su povećanje ukupnih troškova za suđenje za narednu sezonu od približno 100 odsto. Takav zahtev vlasnici Društva nisu mogli da prihvate - rekao je Mijailović.

Dodatni problem, prema njegovim rečima, predstavlja činjenica da su zahtevi stigli neposredno pred početak sezone.

- Žao mi je što smo došli u ovu situaciju. Zahtevi sudija dostavljeni su nam tek 4. septembra, neposredno pred početak sezone, čime je prostor za pregovore i pronalaženje drugih rešenja bio veoma ograničen. Rok za izjašnjenje sudija je večeras do ponoći. Ako ne prihvate, ABA liga odmah aktivira alternativni plan kako bi sezona počela bez odlaganja.

U međuvremenu, Skupština ABA lige je većinom glasova odlučila da arbitrima pošalje novu ponudu.

- Pre nekoliko minuta Skupština ABA lige je većinom glasova donela odluku da sudijama uputi novi predlog, za koji smatramo da je više nego korektan. Rok za izjašnjenje je večeras do 24 časa. Ukoliko predlog ne bude prihvaćen ili ne dobijemo odgovor u predviđenom roku, ABA liga će odmah pristupiti alternativnom rešenju kako bi sezona počela u najkraćem mogućem roku.

Mijailović je na kraju naglasio da će regionalno takmičenje nastaviti da traži rešenje i da početak sezone nije doveden u pitanje.

- Želim da budem potpuno jasan: ABA liga će nastaviti svoje takmičenje bez obzira na pritiske i uslovljavanja. Naša odgovornost je prema klubovima, igračima, navijačima, partnerima i samom takmičenju. Verujem da će razum i interes košarke prevladati. Jer, na kraju, košarka uvek pobedi - zaključio je Mijailović.

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