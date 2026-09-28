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Spekulisalo se da bi Donatas Motiejunas posle rastanka sa Crvenom zvezdom mogao da završi igračku karijeru, ali iskusni Litvanac ipak ostaje na parketu.

Kako prenosi "Sport 24", Andrea Trinkijeri želi Motiejunasa u PAOK-u, a dve strane su usmeno dogovorile saradnju. Litvanski centar bi u sredu ili četvrtak trebalo da stigne u Solun, nakon čega bi trebalo da potpiše ugovor sa grčkim klubom.

1/5 Vidi galeriju Donatas Motiejunas Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/TV Arena sport premium 1

Motiejunas bi, makar teoretski, mogao da bude registrovan i za prvi meč PAOK-a u Evrokupu protiv Manrese. Ipak, male su šanse da odmah po dolasku zaigra, pa je realnije da debi sačeka.

Litvanac je prošle sezone stigao u Crvenu zvezdu, a na početku je imao značajnu ulogu u timu. Kako je sezona odmicala, njegova minutaža i uticaj na igru crveno-belih postepeno su se smanjivali.

Sada će karijeru nastaviti u Solunu, gde će ponovo sarađivati sa Trinkijerijem.

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