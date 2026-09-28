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Mesecima sporno pitanje gde će Nikola Jokić nastaviti karijeru dobilo je svoj epilog danas.

Jokić se pojavio pred novinarima na "danu za medije" koji je organizovao njegov Denver.

Nikola Jokić daje izjavu posle meča Denver - Memfis Foto: Printscreen / Youtube / DNVR Sports

 Pitanje na koje je Jokić morao da odgovori, ticalo se ugovora koji još uvek nije potpisao.

"Nisi potpisao ugovor (produžetak saradnje sa klubom) ovog leta. Šta možeš da kažeš o razgovorima koje si imao sa čelnicima i da li misliš da bi to pitanje moglo da bude ometajući faktor za tebe i druge u Nagetsima?"

"Potpisaću sledeće godine", rekao je Jokić, a zatim dodao:

"Ako me budu želeli".

Novinar je nastavio sa pitanjem: "Da li je razlog za to bilo...", na šta je Jokić reagovao:

"Biznis".

Usledio je nastavak pitanja.

"Da li je samo biznis u pitanju, ili si možda hteo da vidiš u kom pravcu se razvija tim"?

"Ne, pričao sam sa gazdama i čelnicima kluba, znaju moje mišljenje, a ja sam više nego otvoreno pričao o tome. Nadam se da mi veruju", uz smeh je rekao Jokić.

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Nikola Jokić na meču protiv Italije Izvor: Kurir