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Od subote do ponedeljka odigrane su utakmice prvog kola prvenstva Srbije za košarkašice u sezoni 2026/27.

Crvena zvezda je silovito započela odbranu titule. Tim trenera Nemanje Planojevića je na svom terenu u Hali sportova "Ranko Žeravica" savladao ekipu Korać akademije 011 sa 112:49.

Najefikasnije u domaćem timu bile su Ivana Katanić sa 20 poena, Nadežda Nedeljkov sa 17 poena i Lejla Gluhavičanin sa 13 poena.

Kod gošći Azra Nikšić je postigla 11 poena, a Jovana Stefanović 10.

Već u prvom kolu videli smo reprizu prošlogodišnjeg polufinala plej-ofa u kome su se sastali Partizan 1953 i Student iz Niša. Očekivano, gledali smo neizvesnu utakmicu u Beogradu u Hali sportova "Ranko Žeravica". Crno-bele su posle produžetka slavile sa 83:75.

Po 19 poena u domaćoj ekipi postigle su Džesika Timons i Izabel Varežao, dok je Dragana Gobeljić ubacila 17 poena.

Ekipu iz Niša Predvodile su Rejčel Teriot sa 20 poena, Nevena Vučković sa 16 poena i Aleksandrija Skot sa 11 poena.

Sjajan start u sezonu imale su dve novosadske ekipe.

Vojvodina 021 je kao gost bila ubedljiva u Šapcu protiv Duge - 89:49.

Sara Krnjić je sa 16 poena bila najefikasnija u gostujućem timu. Poen manje je postigla Jovana Adamović, a dvocifrene su bile još Milica Mazić sa 11 poena i Nađa Lukić sa 10 poena.

Lola Vasić je postigla 17 poena u domaćem timu, a Olga Stepanović 11 poena.

Novosadska ženska košarkaška akademija vratila se sa severa Srbije sa dva boda. Novosađanke su u Subotici savladale Spartak sa 53:46.

Marija Marčeta je u pobedi učestvovala sa 15 poena, a Nastja Bulović i Anđela Jekić sa po devet poena.

Po 16 poena u Spartaku su postigle Ališa Barns i Aleksija Smit.

Izuzetno zanimljivo je bilo u Kraljevu, gde je beogradski Ras slavio sa 78:75.

Minela Mehović i Ašanti Garnet sa po 19 poena i Nina Tešić sa 14 poena su predvodile gostujući tim.

U ekipi Kraljeva najefikasnije su bile Šaj Vajt sa 17 poena, Marina Davinić sa 16 i Helena Milošević sa 11 poena.

Poslednja utakmica prvog kola je odigrana u ponedeljak uveče u Nišu. Nibak je na debiju u Prvoj ligi savladao beogradsku Megu sa 68:62.

Briljirala je Vladinka Erak sa 24 poena. Bojana Stevanović je postigla 16 poena, a Jana Dinić 15.

U ekipi iz Beograda Valentina Zarić je postigla 25 poena, a Aleksandra Aleksić 16.

Utakmice drugog kola igraju se u petak i subotu, a parovi su: Duga - Spartak, Student - Nibak, Korać akademija 011 - Kraljevo, Vojvodina 021 - Mega, Ras - Partizan 1953 i Novosadska ŽKA - Crvena zvezda.