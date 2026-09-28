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Nikola Topić suočio se sa brojnim problemima otkako je stigao u NBA ligu, ali mladi srpski košarkaš nastavlja da radi na sebi i oporavku, sa jasnim ciljem da se što pre vrati na parket.

Đak Crvene zvezde govorio je uoči početka nove sezone, a jedna od glavnih tema bila je upravo njegovo zdravstveno stanje i proces rehabilitacije.

1/9 Vidi galeriju Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Screenshot, William Purnell / Getty images / Profimedia

Topić nije mogao da precizira kada će tačno ponovo biti spreman za utakmice, ali je poručio da se trenutno oseća dobro i da napreduje iz dana u dan.

- Samo pokušavam da napredujem iz dana u dan!

Srbin je potom dodao:

- Osećam se dobro, i dalje radim na rehabilitaciji… Osećam se dobro, sve sam bolje i jedva čekam da ponovo budem na terenu.

Topić je prethodne sezone odigrao 10 utakmica u regularnom delu NBA lige, dok je u plej-ofu nastupio na još devet mečeva. Mladi plejmejker tako novu sezonu dočekuje sa velikom željom da ostavi probleme iza sebe i konačno pokaže svoj potencijal na najvećoj košarkaškoj sceni.

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