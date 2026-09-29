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Nikola Jokić izašao je pred američke novinare uoči početka nove NBA sezone, ali ovog puta u centru pažnje nisu bili samo Denver i njegov novi ugovor - srpski as otvorio je niz zanimljivih tema i ponovo svojim odgovorima privukao veliku pažnju.

Srpski centar govorio je o reprezentaciji Srbije, pritisku koji nosi evropska košarka, novom saigraču Demaru DeRozanu, filozofiji igre i onome što ga i dalje tera da se takmiči, ali je posebno zanimljivo bilo njegovo objašnjenje razlike između NBA i evropske košarke.

Jokić bi, naime, svakog NBA igrača poslao u Evropu na šest meseci, i to ne zbog košarkaške škole, već da na sopstvenoj koži oseti pritisak koji, po njegovom mišljenju, u Evropi ima potpuno drugačiju težinu.

"Voleo bih da svaki NBA igrač igra šest meseci u Evropi"

Jokić je vrlo direktno objasnio šta, po njegovom mišljenju, razlikuje NBA od evropske košarke, naglašavajući da je u američkoj ligi tokom regularnog dela sezone mnogo više prostora za individualnu statistiku i igrače koji imaju svoje uloge i brojke koje moraju da ispune.

"Isto je u Evropi i u reprezentaciji - tamo je najvažnije pobediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali znamo da u ovoj ligi, kao što možete videti, određeni igrači, određeni ljudi, moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da postignu svoje poene, statistiku i slično."

A onda je usledila rečenica koja je verovatno najviše odjeknula među američkim novinarima.

"Mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije da pobediš utakmicu i ja bih voleo da svaki igrač iz NBA ode da igra šest meseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak."

Nije ostao na opštoj priči, već je odmah izvukao konkretan primer iz evropskog kalendara, koji najbolje pokazuje šta želi da objasni.

"Igraš u sredu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, pa onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako imaš tri poraza uzastopno, tamo je to veliki problem. Ljudi to shvataju ozbiljno. Mnogo im znači ponos."

Upravo zbog toga Jokić smatra da bi iskustvo evropske košarke bilo dragoceno i najvećim NBA zvezdama.

"Zato zaista želim da svako iz NBA lige može da igra šest meseci u Evropi."

Njegova poruka bila je prilično jasna - tek kada bi NBA igrači prošli kroz takav raspored, atmosferu i reakciju navijača, mogli bi u potpunosti da razumeju o kakvoj vrsti pritiska govori.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

"Obožavam košarku. Volim da se takmičim"

Jokić je tokom obraćanja govorio i o tome šta ga, posle svega što je već ostvario u NBA, i dalje drži u profesionalnoj košarci. Odgovor je, očekivano, bio mnogo jednostavniji nego što bi se možda očekivalo od čoveka koji je već osvojio praktično sve najvažnije individualne i timske nagrade.

"Obožavam košarku. Volim da se takmičim."

Ipak, postoji razlika između same igre i svega što dolazi uz nju. Jokiću nisu problem utakmice, nadmetanje i borba protiv drugih timova, već brojna putovanja, obaveze pre meča, dolazak u dvoranu nekoliko sati ranije i sve ono što profesionalni sport nosi sa sobom van samog terena.

"Borba sa prijateljima protiv drugih timova je uvek zabavna stvar", rekao je Jokić, objašnjavajući zbog čega i dalje uživa u onom najvažnijem delu svog posla.

Zbog jedne reči napravio šou sa mikrofonom

Jedan od najzanimljivijih trenutaka konferencije dogodio se potpuno spontano, kada je Jokić pokušavao da objasni koliko je važno da Denver ostane veran svom načinu igre čak i kada stvari ne funkcionišu najbolje.

U jednom trenutku zastao je pokušavajući da pronađe pravu reč, a ono što je usledilo potpuno je u njegovom stilu. Dok je razmišljao, počeo je da lupa prstima po stolu, da bi potom u jednom trenutku glavom udario u mikrofon.

Novinari su, naravno, čekali da vide hoće li se Jokić setiti onoga što je želeo da kaže. Jeste.

"Konzistentnost!"

Kada je konačno pronašao pravu reč, nastavio je da objašnjava zbog čega je ona toliko važna za Denver.

"Čak i kada imamo lošu utakmicu, loše dve utakmice u nizu, da se ipak ne udaljavamo od našeg sistema, od načina na koji igramo defanzivno ili ofanzivno samo zato što nije radilo."

Jokić je u tom kontekstu pomenuo i svog bivšeg selektora, čiji mu je savet očigledno ostao u sećanju.

"Moj bivši selektor je govorio:'Svaki dan radimo na našoj odbrani, zato moramo da verujemo u nju, da verujemo u proces'. Ako radiš na nečemu, u jednom trenutku ćeš doći do najbolje verzije sebe. To je teško pobediti."

Tako je obična potraga za jednom rečju postala jedan od upečatljivijih trenutaka njegovog obraćanja, a Jokić je još jednom uspeo da potpuno neplanirano napravi šou pred novinarima.

DeRozan? Jokić već zna šta može da donese Denveru

Velika promena u Denveru biće dolazak Demara DeRozana, a Jokić nije želeo da se priča o novom saigraču svede samo na njegove poene i individualni kvalitet. Srpski centar posebno je izdvojio jednu stvar za koju smatra da se kod DeRozana možda nedovoljno primećuje.

1/7 Vidi galeriju Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

"Mislim da svi znamo da je on top 20, zar ne? Top 25? Top 20? Znači, može da postiže poene, to je jedna stvar."

Ali ono što je Jokiću posebno zanimljivo jeste DeRozanova sposobnost da razigrava druge.

"Mislim da je potcenjen kao dodavač."

Srpski centar smatra i da DeRozan ne mora samo da se uklopi u ono što Denver već radi, već bi mogao da donese i neke nove ideje.

"Naći ćemo način – ne želim da kažem da ćemo ga učiniti boljim, jer je on već sjajan. Mislim da će možda voleti da igra sa nama i da igra naš stil košarke. I možda će shvatiti kako može da nam pomogne i kako može da donese neke nove ideje u naš mali sistem koji imamo."

Upravo taj deo posebno je zanimljiv pred novu sezonu, jer Jokić ne govori samo o tome kako će se DeRozan prilagoditi Denveru, već ostavlja prostor i za to da iskusni NBA as promeni nešto u načinu na koji će Nagetsi igrati.

"Kad sam došao, dvorana je bila poluprazna"

Iako je priča o novom ugovoru ovog puta bila samo jedan deo mnogo šireg razgovora, Jokić je govorio i o odnosu koji je tokom prethodnih godina izgradio sa Denverom. Posebno mu znači činjenica da je od trenutka kada je stigao u klub do danas prošao put od mladog igrača pred polupraznom dvoranom do najveće zvezde franšize.

"Kad sam došao, dvorana je bila poluprazna."

U međuvremenu je sa Denverom osvojio šampionsku titulu i postao jedno od najprepoznatljivijih lica NBA lige, pa je logično što pitanje budućnosti u klubu za njega ima i ličnu dimenziju.

"Za mene je to nasleđe. Želite da budete legendarni i da vas pamte, tako ja razmišljam."

Što se samog produžetka ugovora tiče, Jokić je ponovio ono što je već poznato – planira da sledeće godine potpiše novi ugovor sa Denverom, ali je i ovog puta ostavio prostor za svoj karakteristični dodatak.

"Ako me budu želeli."

Na pitanje o tome da li je siguran da će do dogovora doći, dodao je:

"Više sam nego otvoreno pričao o tome. Nadam se da mi veruju."

Srbija mu nije obaveza, već nešto posebno

Posebno mesto u njegovom razmišljanju i dalje zauzima reprezentacija Srbije, a upravo iskustvo sa nacionalnim timom objašnjava i zbog čega evropsku košarku doživljava na drugačiji način.

Za Jokića je u dresu Srbije, kao i u evropskoj klupskoj košarci, najvažnije ono što piše na semaforu. Individualna statistika, broj šuteva i lični učinak dolaze tek posle toga, dok se svaki poraz mnogo snažnije oseća i među igračima i među navijačima.

Zato se njegova poruka Amerikancima može svesti na jednu rečenicu koju je tokom konferencije i sam izgovorio:

"Voleo bih da svaki igrač iz NBA ode da igra šest meseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak."

Jokić ne govori o Evropi kao o nečemu savršenom, niti tvrdi da je NBA bez pritiska. Govori iz sopstvenog iskustva čoveka koji je prošao put od Mege i Evrope, preko reprezentacije, pa sve do samog vrha NBA lige, i koji očigledno smatra da postoji jedna stvar koju američki igrači mogu da razumeju tek kada je iskuse na svojoj koži.

Šest meseci u Evropi. Pa onda neka sami procene koliki je pritisak.