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Odmah po povratku u Ameriku, srpski centar Nikola Jokić imao je jedan neobičan "duel".

U glavnoj ulozi, osim Srbina, bio je Roki, čuvena maskota Denvera, koja je odlučila da na svoj način poželi dobrodošlicu najvećoj zvezdi tima.

I uspela je da iznenadi Jokića.

Roki je u jednom trenutku prišao srpskom asu i gađao ga lopticom, potpuno neočekivano. Jokić je ostao zatečen, ali maskota nije završila posao na tome. Prišla mu je, napravila selfi, a zatim – pobegla!

Jasno je bilo da provokacija neće proći nekažnjeno.

Jokić je brzo dohvatio lopticu, a onda je krenuo u poteru za maskotom. Nije, doduše, trčao za njom – Srbin je samo podigao lopticu i odapeo je preko čitavog hodnika.

Roki je na kraju uspeo da izbegne Jokićev projektil - bacio se u stranu i završio na podu, a onda ustao i zbrisao.

Jokić je, inače, poznat po tome što van terena ume da pokaže potpuno opuštenu i duhovitu stranu, a upravo takvi njegovi momenti često postanu hit na društvenim mrežama. Ni ovog puta nije razočarao.

Roki nije obična maskota

Roki od najprepoznatljivijih likova u NBA ligi. Maskota Denvera debitovala je još 15. decembra 1990. godine i tokom godina je postala nezaobilazan deo utakmica Nagetsa, poznata po akrobacijama i raznim vratolomijama kojima zabavlja publiku.

Roki je toliko poznat da je 2008. primljen i u "Mascot Hall of Fame", a njegovi nastupi odavno nisu ograničeni samo na utakmice Denvera. Pojavljuje se na različitim događajima i u promotivnim aktivnostima, dok je tokom godina stekao status jedne od najvećih maskota u američkom sportu.

A da nije samo zabavljač već i ozbiljan "košarkaš", Roki je pokazao i ranije ove godine, kada je u aprilu izveo spektakularan pogodak preko glave sa velike visine tokom plej-ofa protiv Minesote.

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Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić