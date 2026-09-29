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Nikola Topić s velikim nestrpljenjem čeka početak nove NBA sezone, ali je trenutno najvažnije da srpski plejmejker bude potpuno zdrav i spreman za izazove koji ga očekuju u trećoj godini u Americi.

Košarkaš Oklahome Siti Tandera iza sebe ima težak period, zbog čega je njegov povratak na teren jedna od glavnih tema uoči početka nove sezone. Topić je pred početak trening-kampa razgovarao sa medijima i poručio da ide korak po korak, bez žurbe, dok nastavlja da radi na rehabilitaciji.

"Osećam se dobro, i dalje radim na rehabilitaciji… Osećam se dobro, sve sam bolje i jedva čekam da ponovo budem na terenu".

Topić tako želi da konačno ostavi zdravstvene probleme iza sebe i uhvati kontinuitet u najjačoj ligi na svetu. Istovremeno, pred njim je i borba za mesto u rotaciji.

1/9 Vidi galeriju Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Screenshot, William Purnell / Getty images / Profimedia

Posebno emotivno govorio je o bivšim saigračima

Srpski košarkaš osvrnuo se i na promene koje su se tokom leta dogodile u ekipi Oklahome. Aron Vigins, Lu Dort i Ajzea Džo više nisu deo Tandera, ali Topić ističe da će njihov odnos ostati mnogo veći od onoga što se dešava na parketu.

"Oni nisu bili samo saigrači, to su moja braća. Mnogo sam zahvalan što imam priliku da te momke nazovem mojim prijateljima. Žao mi je što više nisu u ekipi, ali sam srećan zbog njih jer su na dobrim mestima."

Oklahoma je tokom leta napravila nekoliko promena u sastavu, između ostalog kako bi ostala ispod takozvanog drugog poreskog praga, odnosno "second aprona". Ipak, odlazak nekoliko igrača ne znači automatski da će tim biti slabiji nego prošle sezone.

Naprotiv, promene u rosteru mogle bi da otvore dodatni prostor za Topića, koji sada ima priliku da se nametne stručnom štabu i izbori za značajniju ulogu.

Posle svega kroz šta je prošao, njegov prvi cilj je jasan - da bude zdrav, vrati se na teren i konačno pokaže zbog čega ga je Oklahoma svojevremeno izabrala na NBA draftu.