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Reprezentativac Srbije razgovarao je sa novinarima na otvorenom treningu i otvoreno govorio o pripremama, porazu od Bajerna, ali i obavezama u dresu nacionalnog tima.

Micić je na startu sezone protiv Bajerna pružio dobru individualnu partiju, ali to nije bilo dovoljno njegovom timu, koji je doživeo neočekivan poraz. Iskusni plejmejker smatra da će ekipa vremenom izgledati sve bolje, posebno jer je bilo mnogo novih igrača i potrebno je vreme da se sve uklopi.

1/5 Vidi galeriju Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Za ovu sezonu sam se spremao drugačije"

Micić je istakao da je ovog leta imao više vremena za pripremu nego prethodnog i da veruje da će mu dodatni rad pomoći tokom duge sezone.

"Za ovu sezonu sam se spremao drugačije od prošle. Imao sam više vremena. Nadam se da će taj rad dati rezultate, zato što mi je to oduvek davalo dodatno samopouzdanje. Dobra fizička priprema, a opet, druga obično bude lakše nego prva. Što se tiče upoznavanja s trenerskim sistemom, videćemo, duga je sezona, prošla se završila 25. juna, tako da treba biti pozitivan", rekao je Micić novinarima na otvorenom treningu.

Ovog leta situacija je bila nešto drugačija i za veliki broj reprezentativaca, s obzirom na to da nije bilo velikog reprezentativnog takmičenja. Micić je govorio i o tome kako je izgledao njegov individualni rad tokom pauze.

"Trenirao sam otprilike kako i uvek treniram. Postoje neke stvari za telo. Nije to telo više isto kao pred deset godina, ali dobro se osećam."

Micić bez dlake na jeziku o porazu od Bajerna

Hapoel će protiv Zvezde tražiti reakciju posle utakmice u kojoj je Micićev tim imao dobre i loše periode. Srpski plejmejker je priznao da je ekipa protiv Bajerna imala veliki pad i da je upravo kontinuitet jedan od ključnih problema.

"Slažem se, nismo dobro počeli. Mi smo imali totalno dva različita izdanja u prvoj utakmici, dobro krenuli, onda neki neobjašnjiv pad, ali imamo i dosta novih igrača koji u tim situacijama verovatno ne prepoznaju još uvek naš identitet. Jednostavno, moramo da održavamo tu taktiku na vrhunskom nivou, jer je Evroliga ove godine po mom mišljenju baš zahtevna i kvalitetna. Zvezda je igrala jako dobro. Gledao sam utakmicu u većem delu utakmice su se dobro borilii. Zalgiris je imao i sreće i bilo je trenutaka kad je Zvezda mogla da prelomi utakmicu. Ali to je košarka, to je Evroliga, tako da je sutra interesantan meč za oba tima."

Micić je tako jasno stavio do znanja da očekuje zahtevnu utakmicu protiv Crvene zvezde, posebno nakon načina na koji su crveno-beli odigrali svoj prvi meč u novoj sezoni Evrolige.

Želi da igra za Srbiju

Na kraju razgovora nezaobilazna tema bila je reprezentacija Srbije. Micić je otkrio da je već razgovarao sa selektorom i da njegova želja da ponovo obuče dres nacionalnog tima postoji.

"Imao sam direktan dogovor sa trenerom. Bili smo otvoreni jedan prema drugom. Ja sam na raspolaganju i ove naredne prozore. Sve zavisi od zdravstvenog stanja, ali meni je želja da igram."

Posle utakmice sa Crvenom zvezdom, Hapoel Tel Aviv očekuje još jedan veliki izazov, pošto će se sastati sa Real Madridom u Sofiji. Zbog toga će duel sa crveno-belima biti dodatno važan za tim Dimitrisa Itudisa, koji želi da što pre pronađe pravi ritam u Evroligi.