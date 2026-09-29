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Nikola Jokić je ovog leta odlučio da sačeka sa potpisom novog ugovora sa Denver Nagetsima, ali njegova odluka u Koloradu nije izazvala paniku. Naprotiv, iz kluba stiže jasna poruka da razloga za brigu nema i da između Jokića i Nagetsa i dalje vlada veliko međusobno poverenje.

Potpredsednik košarkaških operacija Denvera Ben Tenzer govorio je o situaciji oko srpskog asa i stavio do znanja da Nagetsi ne vide razlog za zabrinutost zbog Jokićeve odluke da sačeka sledeće leto.

"Očigledno ne možemo da komentarišemo sledeće leto i budućnost, ali osećamo se veoma sigurno kada je reč o našem odnosu i poverenju koje postoji. Čuli ste šta je on rekao. Nemamo nikakve brige", rekao je Tenzer.

U Denveru, dakle, ne žele da prave dramu oko činjenice da Jokić još nije stavio potpis na novi ugovor. Njegova odluka već je privukla veliku pažnju u američkim medijima, posebno jer je srpski centar imao mogućnost da ovog leta potpiše četvorogodišnji ugovor vredan oko 278 miliona dolara.

Međutim, čekanjem do narednog leta Jokić bi mogao da dobije još unosniju opciju - petogodišnji ugovor vredan približno 359,5 miliona dolara, koji bi bio najvredniji u istoriji NBA lige.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Denver veruje svom asu

Jokić je na "Media Day-u" već otvoreno govorio o svojoj budućnosti, a posebno je zanimljivo što je istakao da je o svemu razgovarao sa ljudima iz kluba.

"Razgovarao sam sa Benom, razgovarao sam sa Džonom Volasom, razgovarao sam i sa Džošuom Kronkeom. Oni znaju moje mišljenje. Bio sam potpuno otvoren prema njima i nadam se da mi veruju", rekao je Jokić.

Upravo taj deo priče sada dobija dodatnu težinu. Tenzer je praktično potvrdio da u Denveru postoji poverenje u ono što im je Jokić rekao, pa se njegov odlazak iz Kolorada trenutno ne tretira kao realna tema u klubu.

Jokić je u Denver stigao još 2015. godine i za više od decenije postao apsolutni lider franšize. Sa Nagetsima je osvojio NBA titulu 2023. godine, a čak tri puta je bio proglašen za najkorisnijeg igrača lige.

Novi ugovor sledećeg leta?

Srbin je jasno stavio do znanja da odlaganje potpisa ne znači automatski i promenu sredine. Njegova računica je, pre svega, povezana sa mogućnošću da narednog leta potpiše znatno unosniji ugovor.

Američki mediji navode da bi novi petogodišnji ugovor mogao da vredi oko 359,5 miliona dolara, dok bi Jokić potencijalno dobio i dodatnu zaštitu kroz klauzulu koja bi ograničila mogućnost trejda.

Ipak, Denveru je trenutno najvažnija jedna stvar - odnos sa njihovim najboljim igračem.

Posle svega što je Jokić uradio u dresu Nagetsa, klub očigledno nema nameru da dozvoli da priča o ugovoru poremeti atmosferu pred novu sezonu.

A poruka iz Denvera je jasna: panike nema, poverenje postoji, a za veliki potpis čekaće se naredno leto.