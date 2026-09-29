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Evropa se sprema za novu košarkašku ludnicu!

Počinje Evrokup, a čak 32 ekipe kreću u žestoku borbu za trofej i ono što svi žele – mesto u Evroligi. Velika trenerska imena, ambiciozni timovi i novi format garantuju sezonu punu spektakla.

Među učesnicima je nekoliko ekipa koje po kvalitetu, ambicijama i imenima koja imaju u rosteru bez problema mogu da se zamisle i u društvu najboljih. Na klupama sede velika trenerska imena poput Saše Obradovića, Saše Đorđevića, Andree Trinkijerija i Vasilisa Spanulisa, a tu je i veliki broj igrača sa evroligaškim iskustvom.

Ove sezone Evrokup donosi i veliku promenu - ne samo šampion, već i poraženi finalista izboriće plasman u Evroligu.

Četiri grupe, 14 kola i nema prostora za opuštanje

U odnosu na prošlu sezonu, format je promenjen. Umesto 20 klubova podeljenih u dve grupe, sada će se 32 ekipe takmičiti u četiri grupe sa po osam timova.

Posle 14 kola, četiri najbolje plasirane ekipe iz svake grupe izboriće plasman u osminu finala. Od tog trenutka počinje prava nokaut ludnica, jer će se svaka runda igrati na dve dobijene utakmice, uključujući i veliko finale.

A nagrada je ogromna – dva mesta u Evroligi.

Prošlogodišnji šampion Burž braniće trofej. Francuski klub je, međutim, odbio plasman u Evroligu zbog pitanja finansijske održivosti, dok je finalista Bešiktaš zauzeo mesto koje je ostalo upražnjeno nakon što je Monako ostao bez mesta u najjačem evropskom takmičenju.

Monako je prvobitno trebalo da igra Evrokup, ali je ostao i bez toga zbog problema sa finansijskim garancijama neophodnim za nastup u profesionalnim rangovima francuske košarke.

Veliku priču predstavlja i povratak Bosne u Evrokup, prvi posle čak 18 godina.

Ko će napasti trofej?

Na vrhu liste ekipa koje privlače najviše pažnje nalazi se Bahčešehir, koji sa klupe predvodi Saša Đorđević. Turski klub je tokom leta napravio ambiciozan projekat i jasno stavio do znanja da mu cilj nije samo prolazak kroz grupnu fazu.

Tu je i Hapoel Jerusalim, koji predvodi Saša Obradović. Izraelski klub će, zbog situacije u svojoj zemlji, domaće utakmice ponovo igrati u beogradskoj Hali „Ranko Žeravica“, pa će srpska publika imati priliku da uživo prati jednu od ekipa sa velikim ambicijama.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posebno će biti zanimljivo pratiti i PAOK. Grčki klub je tokom leta zauzeo veoma agresivan pristup u sklapanju ekipe, a jasno je da mu je Evroliga veliki cilj.

U priči o favoritima su još Burž, Turk Telekom, Budućnost, Tenerife i Aris, koji će sa klupe predvoditi legendarni Vasilis Spanulis.

Pažnju privlače i dva kluba koja su svoje projekte preselila u Rim, kao i Napoli i Tofaš.

Srbija nema klub, ali ima šta da prati

Srbija ove sezone neće imati predstavnika među klubovima, ali će srpska košarka biti veoma zastupljena.

Saša Đorđević predvodi Bahčešehir, dok je Saša Obradović na klupi Hapoela Jerusalima. Aleksa Avramović takođe je deo turskog projekta i predstavljaće važnu kariku u bekovskoj liniji.

U Arisu će jedan od glavnih ljudi biti Stefan Jović, koji je stigao u ekipu koju predvodi Vasilis Spanulis.

Srpskih igrača ima i u drugim ekipama. Dušan Miletić je startna petica Hapoela Jerusalima, dok je Stefan Đorđević pojačao centarsku rotaciju Budućnosti. U Burž je stigao Balša Koprivica, a za francuski klub igra i Dušan Radosavljević.

Kluž će imati čak dvojicu srpskih igrača – Dušana Beslaća i Uroša Plavšića.

Na klupi Balkana iz Botevgrada sedi Bogdan Karaičić, dok je Nenad Čanak trener Lijetkabelisa. U njegovom timu nalaze se i braća Veljko i Miloš Ilić, kao i Ognjen Jaramaz.

Dakle, iako Srbija nema klub u takmičenju, razloga za praćenje Evrokupa neće nedostajati.

Evo kako izgledaju grupe

Grupa A: Le Man, Hapoel Jerusalim, Burž, Cedevita Olimpija, Tortona, Aris, Rostok, Riga.

Grupa B: Turk Telekom, Kluž, Tenerife, Venecija, Maksima Roma, Šjauljaj, London Lajons, Frankfurt Skajlajners.

Grupa C: Burž, Tofaš, Budućnost, Trento, Napoli, Neptunas, Kemnic Najners, Šljonsk Vroclav.

Grupa D: Bosna, Bahčešehir, Manresa, Ulm, Roma SPQR, Lijetkabelis, PAOK, Balkan Botevgrad.

Grupna faza donosi čak 14 kola, a zatim sledi ono zbog čega će pritisak biti sve veći - nokaut faza. Svaka runda igraće se na dve pobede, uključujući i finalnu seriju.

Takmičenje počinje u utorak, a velika finalna serija zakazana je za april. Prvi mečevi finala igraće se od 21. aprila, dok će šampion biti poznat najkasnije devet dana kasnije.

Jedno je sigurno – Evrokup ove sezone više nije samo borba za trofej. Za dva kluba biće to i borba za kartu koja vodi pravo u Evroligu. A sa Obradovićem, Đorđevićem, Trinkijerijem, Spanulisom i brojnim igračima željnim velikog iskoraka, spektakl može da počne.