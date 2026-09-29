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Luka Dončić izašao je pred novinare uoči početka nove NBA sezone, a jedan detalj odmah je privukao pažnju prisutnih.

Slovenački as bio je vidno raspoložen, pričao je o ekipi, pripremama i onome što očekuje od nove sezone, ali se na njegovoj ruci našlo nešto što nije moglo da prođe nezapaženo.

Dončić je nosio nekoliko šarenih narukvica, a iza njih se krije posebno emotivna priča. Poklonila mu ih je starija ćerka Gabrijela, koja ih je sama napravila.

Kada je američka novinarka primetila narukvice i upitala ga o njima, Dončić nije skrivao osmeh.

"Moja ćerka, moja starija ćerka ih je napravila", rekao je ponosno.

Naizgled sitan detalj sa konferencije tako je otvorio mnogo veću priču o Dončićevom privatnom životu, njegovim ćerkama i turbulentnom periodu koji je iza njega.

1/6 Vidi galeriju Konferencija za medije Luke Dončića Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Ljubav iz mladosti, ćerkice i buran raskid

Dončić je prethodnih meseci prolazio kroz turbulentan period u privatnom životu, a odnos sa bivšom verenicom Anamarijom Goltes završio se raskidom veridbe i pravnim sporom koji je dospeo pred sud u Kaliforniji.

Dončić i Goltes poznaju se još od detinjstva, a u vezu su ušli 2016. godine. Godinama su bili jedan od poznatijih sportskih parova, živeli zajedno u SAD i 2023. godine se verili.

Iste godine dobili su prvu ćerku, Gabrijelu, a u decembru 2025. na svet je stigla i njihova druga ćerka, Olivia. Dončić je tada propustio utakmice Lejkersa kako bi bio uz porodicu u Sloveniji.

Ali samo nekoliko meseci kasnije usledio je veliki preokret.

U martu 2026. Dončić je potvrdio da je veridba završena. U izjavi koju je preneo ESPN, poručio je da voli svoje ćerke više od svega i da je odluku doneo nakon što nije uspevao da obezbedi da budu sa njim u SAD tokom sezone.

"Sve što radim je za sreću mojih ćerki i uvek ću se boriti da budem sa njima i pružim im najbolji mogući život", rekao je tada Dončić.

Spor stigao do suda

Ubrzo nakon objave raskida, Goltes je podnela zahtev sudu u Los Anđelesu za izdržavanje dece i naknadu advokatskih troškova. Prema dokumentima koje su dobili američki mediji, zahtev se odnosio na njihove dve ćerke.

Dončić je potom tražio da se postupak odbaci, tvrdeći da ni on, ni Goltes, ni njihova deca nisu stanovnici Kalifornije i da se pravni postupak već vodi u Sloveniji. Njegova strana je navela i da je pitanje nadležnosti, a ne izbegavanje roditeljskih obaveza, razlog zbog kojeg osporava postupak u Kaliforniji.

U međuvremenu je stigao novi obrt.

U avgustu je Goltes podnela zahtev da povuče peticiju za izdržavanje dece, navodeći da želi da se pitanje reši sporazumno i u najboljem interesu dece. Međutim, sud tada nije prihvatio povlačenje jer dokument nije imao Dončićev potpis.

Luka je ovog leta imao poseban razlog za osmeh

Upravo zbog svega što se dešavalo prethodnih meseci, detalj sa narukvicama dobio je dodatnu težinu.

Dončić je ovog leta svoje saigrače iz Lejkersa poveo u Sloveniju. Kako je rekao francuskom "L'Ekipa", želeo je da ekipi pokaže odakle dolazi, ali mu je putovanje omogućilo i da provede vreme sa ćerkama.

"Bilo mi je važno da im pokažem odakle dolazim", rekao je Dončić govoreći o putovanju sa ekipom.

A onda je na konferenciju stigao sa poklonom koji je dobio od starije ćerke.

Šarene narukvice možda nisu skupoceni nakit, ali za Dončića očigledno imaju mnogo veću vrednost.