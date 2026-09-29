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Nije bilo velikih planova, milionskih budžeta, profesionalnih uslova, niti ideje da će jednog dana igrati protiv najboljih klubova u Švedskoj. Bila je to, kako kaže Andrej Bajić, pre svega priča "za druženje".

Nekoliko ljudi okupljenih oko Srpskog kulturnog udruženja Sloga u Upsali pre desetak godina je napravilo košarkašku sekciju, a ono što je počelo gotovo rekreativno, danas je jedan od najzanimljivijih sportskih projekata srpske dijaspore. Tačnije: najzanimljiviji i ubedljivo najveći.

Sloga je stigla do prve lige Švedske! I ne samo to. Došla je do toga se u gradu (koji sa okolinom broji i do 300.000 ljudi) proteklog vikenda priča samo o Slozi.

1/11 Vidi galeriju KK Sloga Uspala - srpski klub u Švedskoj Foto: August Baseline

Plakati su po kafićima, igrači postaju prepoznatljiva lica, utakmice privlače sve više publike, a posebno mesto zauzimao je duel s gradskim rivalom Upsala basketom, klubom s tradicijom dugom pola veka.

Iza svega stoji ugledna doktorska porodica Bajić, koja je prepoznala da Sloga može biti mnogo više od košarkaškog kluba - da može biti mesto na kojem će se spojiti srpska energija, košarkaško znanje i švedska disciplina. Andrej i Boris Bajić napravili su od nule košarkaški klub koji igra u elitnom rangu.

Boris za Kurir govori o putu od najnižih liga do švedske elite, ogromnim razlikama u budžetima, problemima s pronalaženjem sponzora, srpskom identitetu Sloge, sve većem interesovanju u Upsali i planu da klub u budućnosti postane još važniji deo košarkaške scene u Švedskoj.

- Interesovanje za košarku je mnogo poraslo našim ulaskom u prvu ligu. U Upsali sada imamo dve ekipe u najvišem rangu. U Švedskoj to nema nijedan drugi grad. Imamo derbi i interesovanje je stvarno ogromno. Košarka se ovde zaista brzo razvija, Švedska ima dobre rezultate s reprezentacijom, više se ulaže u košarku, a mi smo došli kao neka nova, jaka energija. To je dobro i za Šveđane i za nas - kaže na početku predsednik kluba.

Sloga je specifična i po tome što je u njenom timu spoj nekoliko različitih košarkaških kultura. Srpski igrači su doneli ono što se tradicionalno vezuje za košarku sa ovih prostora - znanje, taktičko razumevanje i energiju, dok se od švedskih igrača dobija nešto drugačiji pristup.

- Mi njima dajemo tu energiju i košarkaško znanje, teorijsko i taktičko. Oni su veoma strukturisani, vole sve da rade kako treba. Švedski momci imaju sjajan karakter, treniraju besprekorno i gotovo niko ne preskače treninge. Ta kombinacija njihove discipline i naše energije i znanja veoma je dobra. Upravo to je od nas napravilo ekipu koja je, evo, drugu godinu u prvoj ligi, što je zaista neverovatno.

A poseban fenomen je derbi sa Upsala basketom. Nešto što pre nekoliko godina nije postojalo, danas je utakmica o kojoj se priča.

- Ovo je već druga godina da igramo derbi. Veliko interesovanje je bilo prošle godine i ljudi zaista jedva čekaju tu utakmicu. Priča se o tome svuda i nadam se da će se nastaviti u tom pravcu, a deluje da hoće. Mislim da smo mi pioniri nečega što za 10 ili 20 godina može da bude još veća priča, čak i van granica države.

Kad se danas pogleda Sloga i činjenica da igra u prvoj ligi Švedske, teško je zamisliti da je sve počelo bez ozbiljnih ambicija.

- Klub je nastao kao sekcija Srpskog kulturnog udruženja Sloga, osnovanog 1994. godine. Pre desetak godina napravili smo košarkašku sekciju i počeli, prvo radi druženja, da se takmičimo u nižim ligama. Svake godine smo napredovali.

U početku su igrali ljudi iz same zajednice. Međutim, kad je Sloga stigla do druge lige, postalo je jasno da će za novi iskorak biti potrebno nešto više.

- Tada smo odlučili da počnemo da dovodimo igrače. Videli smo da mi koji smo igrali više nismo dovoljno dobri. Mlađi su bili jači, brži, bolji. Počeli smo da dovodimo igrače i videli da nam i to ide od ruke, da smo pogodili s većinom. Jedne godine nas je korona zaustavila. Kasnije smo se kvalifikovali za prvu ligu, ali nisu nam dozvolili napredovanje zbog organizacije, odnosno nisu verovali da smo spremni. Brzo se i to promenilo i naredni put smo prošli u najviši rang. Tako smo svake godine malo-pomalo napredovali.

Foto: August Baseline

A kad se Bajić danas vrati na početak, priznaje da nije ni sanjao da će sve otići toliko daleko.

- Nisam verovao. Tu smo bili ja, moj stariji brat Andrej i naš brat od tetke Boško, koji je rekao: "Ljudi, mi možemo lagano u prvu ligu." Ja sam bio skeptičan, a Andrej ga je podržavao. Na kraju, kad smo videli kako stvari idu, počeo sam i ja da verujem. Bio sam poslednji koji je smeo da poveruje da možemo da napravimo ovakvo nešto. A evo nas, već drugu godinu smo u prvoj ligi.

Uspeh, međutim, nije došao zahvaljujući velikim ulaganjima. Naprotiv. Sloga je klub s najmanjim budžetom u ligi.

- Teško je. Nas i dalje posmatraju kao srpski klub, odnosno klub manjine, i zbog toga nam je teže da pronađemo švedske sponzore nego švedskim ekipama. Primera radi, Upsala basket postoji 50 godina i njima je mnogo lakše. I svima ostalima, ali mi se borimo. Ove godine imamo najmanji budžet u celoj ligi, 300.000-350.000 evra. Imamo ekipe koje imaju milion i po evra. Pola lige ima budžet od oko milion evra. Mi ne možemo da izmislimo taj novac. Trudimo se da svake godine napredujemo i podižemo letvicu.

Foto: August Baseline

Ipak, možda je najvažniji deo cele priče upravo onaj koji se ne vidi samo po tabeli ili po tome što su u prvoj ligi.

Sloga je danas jedan od retkih klubova u evropskoj košarci koji u najvišem rangu jedne zemlje nastupa sa tako izraženim srpskim identitetom. Tu su šestorica prvotimaca s prezimenom na "ić"...

- Kao predsednik kluba insistirao sam na tome i uprava me je podržala. To je meni i celoj upravi ekstremno bitno. Želimo da deca iz Srbije i bivše Jugoslavije imaju priliku da napreduju.

Džin kojeg prepoznaje ceo grad Upsala je na dan derbija bila potpuno u znaku košarke. - Zaista se oseća da se nešto dešava. Imamo naše mlade snage koje idu i lepe plakate, širimo priču koliko god možemo. Mnogo je više interesovanja nego pre tri-četiri godine i svake godine ga je sve više, posebno kad je derbi. Igrači su takođe postali deo svakodnevnog života grada. - Naši igrači su aktivni, šetaju se po gradu. Tu posebno moram da pohvalim Marka Dujkovića, koji nam je dobar sponzor. Sa svojih 2,25 metara je lako prepoznatljiv, uvek je u Sloginom dresu i veoma je šarmantan mladi gospodin. Marko je jedan od najpoznatijih stanovnika grada... - Ljudi koji ovde žive ceo život više njega prepoznaju i pozdravljaju nego mene. Tako da to može da govori i o njemu i o meni - kroz šalu kaže Bajić.

Zbog toga je pažljivo biran i trener.

- Našeg trenera smo doveli zato što je specijalizovan za rad s mladim igračima. Sve smo napravili tako da možemo da guramo i mlade švedske igrače i naše, uz podršku nekih ozbiljnih igrača iz Amerike i Švedske. Nama je ekstremno bitno da imamo dosta naših igrača i nadam se da ćemo nastaviti u tom smeru - zaključio je Boris Bajić, ponosni predsednik kluba sa četiri S u švedskim bojama.

Švedska organizacija i disciplina s jedne, a srpska košarkaška tradicija, energija i znanje s druge strane. I produkt toga: Sloga Upsala. Ponos Srbije. Ako možda još uvek nisu, shvatiće brzo i Šveđani kakav biser imaju na šezdesetak kilometara od prestonice Stokholma.





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