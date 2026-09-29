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Regionalna košarkaška ABA liga trebalo bi konačno da počne.

Migelu Anhelu Perezu, predsedniku sudijske komisije ABA lige, naloženo je da pristupi sastavljanju liste sudija za regionalno takmičenje u sezoni 2026-2027.

Migel Anhel Perez nema nimalo lak zadatak Foto: Fabrizio Bertani / Zuma Press / Profimedia

Posle jučerašnjeg nastupa Ostoje Mijailovića koji vodi takmičenje bilo je jasno da će nešto ovako da se desi. Prema svemu sudeći, rukovodstvo ABA lige odbilo je čak i najnoviji predlog Udruženja sudija po kojem su zahtevi ljudi sa pištaljkama bili značajno ublaženi u odnosu na prvobitna.

Kako piše Meridian sport koji je imao uvid u predlog koji je poslat predsedništvu lige, a u kojem je stajao kompromisni model povećanja sudijskih honorara. Postojale su dve opcije.

Po jednoj bi sudijska taksa za ovu sezonu bila 700 evra, a za sledeću takmičarsku godinu 850 evra.

Po drugoj – 750 evra za ovu sezonu, a 800 evra za narednu.

Za ABA 2 ligu, sudijski honorar bi u svakoj od navedenih sezona iznosio 50 odsto iznosa honorara za ABA 1 ligu.

Sudije su smatrale da je ovo realan i izbalansiran kompromis, imajući u vidu prvobitne zahteve, a kao dodatni doprinos postizanju dogovora, sudije su se odrekle bonusa za sezonu 2026-2027.

Tražile su i usvajanje dogovorenih izmena Pravilnika, povećanje visine paušala na 50 evra po obroku i povećanje naknade za kilometražu.

Na predlog, čiji je potpisnik pravni zastupnik Danijel Papak, stigao je odgovor, da je konačna ponuda ABA lige – honorar po meču 700 evra – bila poslata u ponedeljak u 19:03 sati, pa je zaključeno da ona nije prihvaćena.

Lista koju će Migel Anhel Perez sastaviti na osnovu onih koji su se prijavili na otvoreni konkurs, biće predmet usvajanja Skupštine Društa. Klubovi koji su glasali za su Partizan, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Mornar, SC Derbi i FMP.

Ostaje pitanje, odakle će biti sudije koje bi trebalo da arbitriraju u ABA ligi. Prema saznanjima Kurira, rukovodstvo ABA lige poslalo je zahteve nacionalnim savezima zemalja čiji klubovi igraju šampionat, da oni delegiraju arbitre koji bi vodili utakmice.