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Američki košarkaš Džekson Elingsvort novo je pojačanje Rabotničkog iz Skoplja, objavio je makedonski superligaš.

Kako se navodi u saopštenju, 25-godišnji američki krilni igrač, visok 206 centimetara, dolazi iz Arkanzas stejta za koji je igrao u univerzitetskoj NCAA ligi.

U sezoni 2025/26. odigrao je 32 utakmice i prosečno beležio 9,7 poena i 4,8 skokova, sa 34,7 odsto uspešnosti šuta za tri poena.

"Sa Elingsvortom Rabotnički dobija dodatnu opciju u napadu i igrača koji može da doprinese skok", piše u saopštenju.

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