Džekson Elingsvort, američki košarkaš, novo je pojačanje Rabotničkog iz Skoplja, donoseći iskustvo iz NCAA lige.
Košarka
AMERIKANAC STIGAO SA KOLEDŽA U KOMŠILUK! Rabotnički predstavio veliko pojačanje
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Američki košarkaš Džekson Elingsvort novo je pojačanje Rabotničkog iz Skoplja, objavio je makedonski superligaš.
Kako se navodi u saopštenju, 25-godišnji američki krilni igrač, visok 206 centimetara, dolazi iz Arkanzas stejta za koji je igrao u univerzitetskoj NCAA ligi.
U sezoni 2025/26. odigrao je 32 utakmice i prosečno beležio 9,7 poena i 4,8 skokova, sa 34,7 odsto uspešnosti šuta za tri poena.
"Sa Elingsvortom Rabotnički dobija dodatnu opciju u napadu i igrača koji može da doprinese skok", piše u saopštenju.
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