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Košarkaška sezona počela je veoma loše za Komarno. Slovenački tim je na startu poražen od Intera rezultatom 81:74, a dodatni problem predstavlja suspenzija srpskog trenera Đorđa Ilića.

Ilić je zbog nesportskog ponašanja prema sudijama kažnjen sa tri utakmice suspenzije, novčanom kaznom od 300 evra i dodatnih 100 evra administrativnih troškova.

Kako je navedeno u zvaničnom izveštaju, trener Komarna je nakon utakmice ušao u svlačionicu sudija, gde ih je verbalno napao uz vulgarne izraze, a potom zalupio vrata.

- Igračka komisija smatra potrebnim da u vezi sa ovim predmetom navede da, ukoliko treneri košarkaških klubova imaju primedbe na odluke sudija, moraju podneti žalbu na suđenje u skladu sa čl. 17 Takmičarskog pravilnika SBA, a ne da nastalu situaciju rešavaju sa njima odmah nakon utakmice i direktno u njihovoj svlačionici. Istovremeno upozoravamo Komarno da do naredne utakmice na domaćem terenu obezbedi pojačan rad redarske službe, budući da je nedopustivo da domaći trener nakon završetka utakmice uđe u svlačionicu za sudije - navodi se u saopštenju.

Komisija je upozorila klub da treneri eventualne primedbe na suđenje moraju rešavati kroz zvaničnu proceduru, kao i da Komarno mora da pojača rad redarske službe na domaćim utakmicama. Na odluku je moguće uložiti žalbu u roku od 15 dana.

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