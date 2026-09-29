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Saga između ABA lige i sudija bliži se kraju, a regionalno takmičenje trebalo bi da počne ovog vikenda.

Predsednik ABA lige Ostoja Mijailović poručio je da neće biti novog odlaganja i da će sezona krenuti sa sudijama koje budu na novoj listi.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

- Produženi rok koji su dobile sudije sa prošlosezonske liste je istekao. Kako korigovani predlog ABA lige nije prihvaćen, a u skladu sa odlukom članova društva donetom juče, predsednik Sudijske komisije gospodin Migel Anhel Perez započeo je formiranje liste sudija za novu sezonu - rekao je Mijailović za "Mozzart Sport".

On je dodao da postoji mogućnost da se na novoj listi nađu i pojedine sudije iz prethodne sezone.

- Istovremeno, određeni broj sudija sa prošlosezonske liste već je kontaktirao Ligu i izrazio želju da bude deo takmičenja i u narednoj sezoni.

Mijailović veruje da će ABA liga iz aktuelnog spora izaći jača i organizovanija.

- Želim da uverim sve ljubitelje košarke, klubove, igrače, partnere i poštovaoce ABA lige da će Liga izaći iz ove situacije jača i organizovanija.

03:46 Ostoja Mijailović odgovorio Draganu Bokanu Izvor: Kurir

Predsednik regionalnog takmičenja podsetio je da su slični sporovi postojali i u drugim sportskim organizacijama.

- Slične situacije i sporovi sa sudijama događali su se i u drugim evropskim zemljama i različitim sportovima, a ozbiljne sportske organizacije su ih uspešno rešavale. Uveren sam da ćemo ih rešiti i mi.

Na kraju je Mijailović jasno poručio:

- ABA liga će nastaviti svoje takmičenje. Naša obaveza je da zaštitimo stabilnost, integritet i budućnost Lige, i to ćemo učiniti odgovorno i odlučno.

Prvo kolo ABA lige je prethodno odloženo, dok novi termin još nije poznat. Razlog je pre svega pronalaženje termina koji odgovara klubovima sa obavezama u Evroligi i Evrokupu. Mijailović, međutim, ne sumnja da će i ABA liga i ABA 2 liga početi ovog vikenda.

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