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Viktor Dodig, kanadsko-hrvatski biznismen, postao je većinski vlasnik Košarkaškog kluba Cibona.

Novi gazda sada u svojim rukama ima 69,96 odsto zagrebačkog kluba.

Za privatizaciju Cibone, ovaj bankar je morao da izdvoji 1.730.100 evra. Dodig je time ispunio zakonski minimum koji je predviđao 1.6 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Zagreba Foto: Cibona / Ivana Dergez, Cibona/Ivana Dergez

Dodig je tom prilikom predstavio ambiciozan plan.

"Od prvog trenutka i početnog ulaganja imao sam jasnu viziju i ambiciju vraćanja kluba na nivo na kojem zaslužuje da bude. Želimo da stvorimo jak evropski klub sa jasnom strategijom upravljanja na svim nivoima. Pretvaranjem u deoničko društvo, klub je dobio odgovorne vlasnike koji su spremni da ulože vlastiti kapital u ovaj projekat, a ja sam posebno srećan što mogu biti na čelu te grupe".

Istovremeno, poverioci su svoja postojeća nesporna potraživanja konvertovali u temeljni kapital i kapitalne rezerve u iznosu od 4.306.100 evra, što je rezultovalo ukupnim temeljnim kapitalom novog društva od 3.459.600 evra, raspoređenim kroz 34.596 dionica pojedinačne nominalne vrednosti od 100 evra.

Većinskom vlasniku pomoći će i grad Zagreb, kao i drugi poslovni subjekti u vidu određenih gradskih preduzeća – njima pripada 6,1% kluba.

Drugi najveći deoničar je firma "Turnover", koja ima 18,96 odsto udela.

Već je potvrđeno da će se "Vukovi sa Tuškanca" u tekućoj takmičarskoj godini vratiti u ABA ligu, posle sezone pauze i istupanja iz drugog ranga regionalnog takmičenja. Takođe, učestvovaće i u FIBA Ligi šampiona.