CIBONA PRIVATIZOVANA: Kanadsko-hrvatski biznismen postao većinski vlasnik! Poznato i koliko je para izdvojio
Viktor Dodig, kanadsko-hrvatski biznismen, postao je većinski vlasnik Košarkaškog kluba Cibona.
Novi gazda sada u svojim rukama ima 69,96 odsto zagrebačkog kluba.
Za privatizaciju Cibone, ovaj bankar je morao da izdvoji 1.730.100 evra. Dodig je time ispunio zakonski minimum koji je predviđao 1.6 miliona evra.
Dodig je tom prilikom predstavio ambiciozan plan.
"Od prvog trenutka i početnog ulaganja imao sam jasnu viziju i ambiciju vraćanja kluba na nivo na kojem zaslužuje da bude. Želimo da stvorimo jak evropski klub sa jasnom strategijom upravljanja na svim nivoima. Pretvaranjem u deoničko društvo, klub je dobio odgovorne vlasnike koji su spremni da ulože vlastiti kapital u ovaj projekat, a ja sam posebno srećan što mogu biti na čelu te grupe".
Istovremeno, poverioci su svoja postojeća nesporna potraživanja konvertovali u temeljni kapital i kapitalne rezerve u iznosu od 4.306.100 evra, što je rezultovalo ukupnim temeljnim kapitalom novog društva od 3.459.600 evra, raspoređenim kroz 34.596 dionica pojedinačne nominalne vrednosti od 100 evra.
Većinskom vlasniku pomoći će i grad Zagreb, kao i drugi poslovni subjekti u vidu određenih gradskih preduzeća – njima pripada 6,1% kluba.
Drugi najveći deoničar je firma "Turnover", koja ima 18,96 odsto udela.
Već je potvrđeno da će se "Vukovi sa Tuškanca" u tekućoj takmičarskoj godini vratiti u ABA ligu, posle sezone pauze i istupanja iz drugog ranga regionalnog takmičenja. Takođe, učestvovaće i u FIBA Ligi šampiona.