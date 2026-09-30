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Luka Dončić pomogao je Real Madridu da angažuje Nika Smita, pošto je slovenački as dao veoma pozitivnu preporuku za svog bivšeg saigrača iz Los Anđeles Lejkersa.

Direktor Real Madrida Huan Karlos Sančes otkrio je da je Dončić direktno kontaktirao Smita i govorio mu o prednostima dolaska u Madrid.

- Imali smo mnogo pomoći da ga potpišemo. Luka Dončić je fantastično govorio o njemu, pošto su bili saigrači u Lejkersima. On mu se direktno obratio - rekao je Sančes.

Smit je na kraju potpisao ugovor sa Real Madridom do kraja sezone, a prema rečima Sančesa, Dončićeve reči imale su veliki uticaj.

- Kada vam zvezda poput Luke kaže: 'Idite tamo, to je nešto najbliže NBA franšizi, dobro će vas trenirati, naučiti, dobićete minutažu, a ako želite da se vratite, tržište je otvoreno', to izuzetno pomaže - dodao je direktor Reala.

Dončić je ponikao u Real Madridu i za prvi tim španskog velikana nastupao do 2018. godine, kada je otišao u NBA ligu.

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