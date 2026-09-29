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Smit je priveden u okrugu Hant, nakon čega je smešten u pritvor. Prema evidenciji lokalnog zatvora, protiv bivšeg košarkaša podignuta je optužba za napad koji je rezultirao telesnim povredama u okviru porodičnog nasilja.

Za sada nije poznato da li će mu biti određena kaucija, kao ni njen eventualni iznos. Prema trenutno dostupnim podacima, Smit se i dalje nalazi u pritvoru.

Nakon hapšenja pojavila se i njegova fotografija iz pritvora. Na njoj je bivši NBA as u zatvorskoj uniformi i direktno gleda u objektiv.

OSVOJIO DVE NBA TITULE

Smit je tokom karijere u NBA ligi proveo čak 16 sezona i osvojio dve šampionske titule.

Prvi NBA prsten osvojio je 2016. godine sa Klivlend Kavalirsima, dok je četiri godine kasnije postao šampion i sa Los Anđeles Lejkersima.

Posle završetka profesionalne košarkaške karijere, Smit se okrenuo obrazovanju.

Studirao je na Univerzitetu Severna Karolina A&T, gde je nastupao i za univerzitetski golf tim. Diplomirao je u maju 2026. godine, završivši liberalne studije.

NIJE PRVI PUT DA IMA PROBLEM SA ZAKONOM

Aktuelni slučaj nije prvi put da se Smit našao u problemu sa zakonom.

Još 2007. godine učestvovao je u saobraćajnoj nesreći u kojoj je stradao jedan od njegovih putnika. Smit je tada priznao krivicu za bezobzirnu vožnju, a zbog tog slučaja proveo je 24 dana u zatvoru.

Sada se bivši NBA šampion ponovo nalazi iza rešetaka, dok će dalji tok postupka pokazati šta će biti sa optužbama koje mu se stavljaju na teret.

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