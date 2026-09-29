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Saopštenje ABA lige prenosimo u celosti:

1/5 Vidi galeriju Večiti derbi, ABA liga 19.04.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Utakmice drugog kola ABA lige i 2. kola ABA lige 2 odigraće se prema ranije utvrđenom rasporedu i u predviđenim terminima, nakon uspešnog rešavanja svih pitanja u vezi sa organizacijom suđenja za sezonu 2026/27.

ABA Liga j.t.d. sa zadovoljstvom obaveštava javnost na zadovoljstvo svih direktnih učesnika: klubova, igrača i trenera, a pre svega brojne navijačke publike da su ispunjeni svi neophodni uslovi za početak takmičenja.

Proteklih nedelja uložen je veliki trud kako bi se pronašla najadekvatnija rešenja u novonastaloj situaciji i prevazišli brojni izazovi, koji su, nažalost, doveli do odlaganja utakmica prvog kola ABA lige i ABA lige 2.

Međutim, u najkraćem mogućem roku kompletirana je nova lista sudija, čime je sve spremno za start regionalnih takmičenja. Termini i satnice odloženih utakmica prvog kola ABA lige i 1. kola ABA lige 2 biće naknadno utvrđeni.", piše u saopštenju.