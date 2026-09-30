ZLATO I VAN PARKETA! Projekat Košarkaškog saveza Srbije „Košarka je za devojčice“ ostvario je veliki međunarodni uspeh
Projekat Košarkaškog saveza Srbije „Košarka je za devojčice“ ostvario je veliki međunarodni uspeh osvojivši prvo mesto u okviru programa „FIBA Women Leaders“ koji je podržao Molten.
Realizaciji ovog projekta punu podršku dali su predsednik KSS dr Nebojša Čović i potpredsednica za žensku košarku Ana Joković, vođenje projekta povereno je Sonji Vasić i Tini Krajišnik, dok ulogu koordinatora ima Aleksandra Crvendakić Ivanović.
Projekat je najpre izabran među deset najboljih projekata iz celog sveta prepoznatih po svom potencijalu i doprinosu razvoju ženske košarke.
U završnoj fazi programa, projekat je tokom završnice Svetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu predstavila Tina Krajišnik, lider i rukovodilac projekta, pred komisijom koju su činili predstavnici FIBA i kompanije Molten.
Nakon finalnih prezentacija, komisija je jednoglasnom odlukom izabrala projekat „Košarka je za devojčice“ za pobednika, čime je obezbeđena buduća podrška FIBA organizacije, kao i garant kompanije Molten namenjen daljem razvoju i širenju projekta.
„Košarka je za devojčice“ nastala je sa idejom da devojčicama približi košarku, omogući im lakši prvi kontakt sa sportom i poveže ih sa lokalnim košarkaškim klubovima, ali i da kroz mentorsku i psihološku podršku doprinese njihovom dugoročnom ostanku u košarci. Prva faza projekta realizovana je u Beogradu, gde je kroz aktivnosti u osam osnovnih škola direktno uključeno 745 devojčica, uz povezivanje škola sa lokalnim košarkaškim klubovima i učešće nekadašnjih i sadašnjih reprezentativki Srbije kao uzora i mentora. Dobijena podrška FIBA i grant kompanije Molten predstavljaju važan korak ka narednoj fazi projekta — unapređenju postojećeg modela, razvoju mentorskog programa i stvaranju uslova da se „Košarka je za devojčice“ postepeno proširi iz Beograda i na druge sredine širom Srbije.
„Projekat KSS je selektiran za regiju Evrope, pored projekta Crne Gore, i od deset projekata osvojili smo prvo mesto. Presrećna sam, preponosna i zahvalna, prvenstveno što je Košarkaški savez Srbije stao iza ovog projekta i uz mene i Sonju Vasić i podržao ovaj projekat i prepoznao njegovu vrednost i pre nego što je došlo do ovog finala. Bez podrške KSS projekat ne bi uspeo da privuče i uključi toliko devojčica. Preponosna sam i na sebe jer sam uspela sve da predstavim na najbolji mogući način, i da i pored veoma jake konkurencije pobedimo. U samoj komisiji bili su ljudi koji su predstavnici Borda FIBA i predsednik kompanije Molten. Zadatak nije bio lak, ali su oni u našem projektu prepoznali vrednost i mogućnosti da se on proširi i unapredi. Naročito mi je prirastao srcu komentar članova komisije FIBA, koji su rekli da je ovo jedan od projekata koji definitivno zaslužuje više pažnje i da ga vide kao nešto što će biti primenjivo ne samo u našoj zemlji, nego i širom sveta. Još jednom bih istakla da iza ovog projekta stoji jedna grupa žena, mojih drugarica i saigračica iz reprezentacije, jer su odmah stale uz ovu ideju koju smo inicijalno kreirale Sonja i ja. Ono što smo godinama učile na terenu, da verujemo jedna u drugu, podržavamo jedna drugu i borimo se za neki viši cilj, to smo samo prenele na ovaj projekat. Iskreno se radujem svemu što sledi, ovo je tek početak jedne velike lepe priče koja će ostati kao nasleđe nekim budućim generacijama i nekim budućim mentorima u ženskoj košarci. Zahvaljujem se svim učesnicima projekta, koji su doprineli da naša ideja bude sprovedena na najbolji mogući način, mislim na trenere, sve bivše i sadašnje reprezentativke, kao klubove učesnike projekta“– rekla je Tina Krajišnik.
Ovaj uspeh predstavlja još jedno međunarodno priznanje radu Košarkaškog saveza Srbije na razvoju ženske košarke, ali i snažnu podršku ideji da svaka devojčica treba da dobije priliku da otkrije košarku, uživa u njoj i dobije podršku da u njoj ostane.