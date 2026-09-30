„Projekat KSS je selektiran za regiju Evrope, pored projekta Crne Gore, i od deset projekata osvojili smo prvo mesto. Presrećna sam, preponosna i zahvalna, prvenstveno što je Košarkaški savez Srbije stao iza ovog projekta i uz mene i Sonju Vasić i podržao ovaj projekat i prepoznao njegovu vrednost i pre nego što je došlo do ovog finala. Bez podrške KSS projekat ne bi uspeo da privuče i uključi toliko devojčica. Preponosna sam i na sebe jer sam uspela sve da predstavim na najbolji mogući način, i da i pored veoma jake konkurencije pobedimo. U samoj komisiji bili su ljudi koji su predstavnici Borda FIBA i predsednik kompanije Molten. Zadatak nije bio lak, ali su oni u našem projektu prepoznali vrednost i mogućnosti da se on proširi i unapredi. Naročito mi je prirastao srcu komentar članova komisije FIBA, koji su rekli da je ovo jedan od projekata koji definitivno zaslužuje više pažnje i da ga vide kao nešto što će biti primenjivo ne samo u našoj zemlji, nego i širom sveta. Još jednom bih istakla da iza ovog projekta stoji jedna grupa žena, mojih drugarica i saigračica iz reprezentacije, jer su odmah stale uz ovu ideju koju smo inicijalno kreirale Sonja i ja. Ono što smo godinama učile na terenu, da verujemo jedna u drugu, podržavamo jedna drugu i borimo se za neki viši cilj, to smo samo prenele na ovaj projekat. Iskreno se radujem svemu što sledi, ovo je tek početak jedne velike lepe priče koja će ostati kao nasleđe nekim budućim generacijama i nekim budućim mentorima u ženskoj košarci. Zahvaljujem se svim učesnicima projekta, koji su doprineli da naša ideja bude sprovedena na najbolji mogući način, mislim na trenere, sve bivše i sadašnje reprezentativke, kao klubove učesnike projekta“– rekla je Tina Krajišnik.