CRVENA ZVEZDA NAPRAVILA PODVIG I PLASIRALA SE U EVROLIGU: Crveno-bele košarkašice slavile u Mađarskoj i izborile elitno takmičenje
Košarkašice Crvene zvezde plasirale su se u Evroligu!
Tim trenera Marine Maljković napravio je podvig u Mađarskoj, pošto je u finalu kvalifikacija savladao Miškolc 71:66..
Destani Hederson i Alija Kolijer su bile najefikasnije u timu Zvezde sa po 18 poena. Artemis Spanu je upisala 13 poena i 12 skokova.
Crveno-bele će igrati u grupi B Evrolige, gde će za rivale imati turski Galatasaraj, italijanski Bereta Famila Skio i belgijski Basket Mehelen.
Šampion Srbije je i polufinale kvalifikacija igrao kao gost, te je u Češkoj pobedio Žabini Brno.
Takmičenje u Evroligi za košarkašice startuje sredinom oktobra.
Zvezda je bolje otvorila utakmicu u DVTK areni, koja je bila prilično popunjena vatrenim navijačima domaćeg tima. Većim delom prve četvrtine igračice u crvenim dresovima su imale prednost, a prvu deonicu rešile u svoju korist minimalnim vođstvom - 18:17.
Zvezda je od starta nametnula dominaciju u skok igri, imala znatno više napada, ali je loš procenat šuta, pre svega za tri poena, koštao gostujući tim vođstva u prvom poluvremenu.
Miškolc je to obilno koristio u drugoj četvrtini, kada je stigao i do 10 poena prednosti - 34:24.
Ipak, u poslednja dva minuta Zvezda se vratila serijom 6:0.
Bolje su crveno-bele otvorile nastavak utakmice i vezale sedam poena na startu drugog poluvremena za vođstvo.
Trojkom Alije Kolijer, crveno-bele su u 27. minutu stigle do najubedljivijih plus 9 - 51:42.
Domaćin je odgovorio svojim najjačim oružjem večeras - šutem za tri poena. Tri trojke u malom razmaku donele su Miškolcu izjednačenje 53:53.
Ipak, Henderson je uz zvuk sirene donela Zvezdi dva poena viška pred poslednju četvrtinu.
Finiš meča doneo je neverovatno uzbudljivu završnicu. Domaćin je 1:28 pre kraja izjednačio na 66:66. Ispostavilo se, međutim, da su to poslednji poeni domaće ekipe, pošto je u preostalom vremenu Zvezda poentirala za konačnih 71:66 i veliki trijumf.