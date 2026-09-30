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Košarkašice Crvene zvezde plasirale su se u Evroligu!

Tim trenera Marine Maljković napravio je podvig u Mađarskoj, pošto je u finalu kvalifikacija savladao Miškolc 71:66..

1/3 Vidi galeriju KKŽ Crvena zvezda Foto: FIBA

Destani Hederson i Alija Kolijer su bile najefikasnije u timu Zvezde sa po 18 poena. Artemis Spanu je upisala 13 poena i 12 skokova.

Crveno-bele će igrati u grupi B Evrolige, gde će za rivale imati turski Galatasaraj, italijanski Bereta Famila Skio i belgijski Basket Mehelen.

Šampion Srbije je i polufinale kvalifikacija igrao kao gost, te je u Češkoj pobedio Žabini Brno.

Takmičenje u Evroligi za košarkašice startuje sredinom oktobra.

Zvezda je bolje otvorila utakmicu u DVTK areni, koja je bila prilično popunjena vatrenim navijačima domaćeg tima. Većim delom prve četvrtine igračice u crvenim dresovima su imale prednost, a prvu deonicu rešile u svoju korist minimalnim vođstvom - 18:17.

Zvezda je od starta nametnula dominaciju u skok igri, imala znatno više napada, ali je loš procenat šuta, pre svega za tri poena, koštao gostujući tim vođstva u prvom poluvremenu.

Miškolc je to obilno koristio u drugoj četvrtini, kada je stigao i do 10 poena prednosti - 34:24.

Ipak, u poslednja dva minuta Zvezda se vratila serijom 6:0.

Bolje su crveno-bele otvorile nastavak utakmice i vezale sedam poena na startu drugog poluvremena za vođstvo.

Trojkom Alije Kolijer, crveno-bele su u 27. minutu stigle do najubedljivijih plus 9 - 51:42.

Domaćin je odgovorio svojim najjačim oružjem večeras - šutem za tri poena. Tri trojke u malom razmaku donele su Miškolcu izjednačenje 53:53.

Ipak, Henderson je uz zvuk sirene donela Zvezdi dva poena viška pred poslednju četvrtinu.

Finiš meča doneo je neverovatno uzbudljivu završnicu. Domaćin je 1:28 pre kraja izjednačio na 66:66. Ispostavilo se, međutim, da su to poslednji poeni domaće ekipe, pošto je u preostalom vremenu Zvezda poentirala za konačnih 71:66 i veliki trijumf.