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Jedna od najuspešnijih srpskih košarkašica Jelena Bruks dobila je posebno priznanje Šoprona, kluba u kojem je provela ukupno 12 sezona i ostvarila najznačajnije uspehe u klupskoj karijeri. Pred početak prve utakmice nove sezone, u hali u kojoj je godinama nastupala, svečano je podignut njen dres, čime joj je klub odao počast za sve što je pružila tokom godina provedenih u njegovim redovima.

1/9 Vidi galeriju Jelena Bruks Foto: KSS

Bruks je igračku karijeru završila na kraju sezone 2025/26, a Šopron je obeležio jedno od najznačajnijih poglavlja njene košarkaške priče. Sa mađarskim klubom osvojila je Evroligu u sezoni 2021/22, kao i brojne nacionalne titule i kupove, ostavivši dubok trag u istoriji kluba.

Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima reprezentacija Srbije, čiji je dres nosila punih 18 godina. Kao kapiten i jedan od lidera zlatne generacije, Bruks je osvojila ukupno devet medalja u svim uzrasnim kategorijama, dajući značajan doprinos uspesima srpske košarke. Njena individualna dostignuća obuhvataju i priznanje za najbolju košarkašicu Srbije 2017. godine, kao i mesto među deset najboljih strelaca u istoriji Evrolige.

Svečanom činu u Šopronu prisustvovali su selektor ženske seniorske reprezentacije Srbije Miloš Pavlović i koordinator ženskih reprezentacija Košarkaškog saveza Srbije Dušan Kojić. Podršku Jeleni pružile su i njene nekadašnje saigračice iz reprezentacije, legendarne srpske košarkašice Sonja Vasić, Aleksandra Crvendakić Ivanović, Nevena Jovanović i Saša Čađo, kao i mlade reprezentativke Srbije Maša Janković i Lana Marić, koje trenutno nastupaju za Šopron. Ovom emotivnom trenutku prisustvovali su i Jelenina porodica i prijatelji.

Iako je završila igračku karijeru, Jelena Bruks ostaje u košarci i nastavlja da doprinosi razvoju srpske ženske košarke. Preuzela je ulogu tim menadžera ženske seniorske reprezentacije Srbije, gde će svoje iskustvo i znanje prenositi novim generacijama.