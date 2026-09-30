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Srpski trener Aleksandar Saša Đorđević, posle pobede nad Fenerbahčeom u prvenstvu Turske, uspešno je započeo i takmičenje u Evrokupu.

Njegov Bahčešehir savladao je u prvom kolu grupe D Romu sa 91:78.

Aleksandar Đorđević Foto: Screenshot, Starsport

 Utakmicu koja je igrana u Istanbulu pomno je iz svog doma pratio Luka Dončić.

I nije mu bilo baš lepo pošto je slovenački košarkaš jedan od suvlasnika kluba iz Rima.

S obzirom na debi u ovom takmičenju, Roma će morati još da pričeka na prvu pobedu, a priliku za to će imati protiv još jednog srpskog trenera. Roma će ugostiti litvanski Lijetkabelis, koji sa klupe predvodi Nenad Čanak.

Luka Dončić
Foto: Printskrin

I Saša Đorđević će imati za rivala Srbina na klupi. U pitanju je Bogdan Karaičić koji predvodi bugarski Balkan.

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