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Dramatičan meč viđen je u Litvaniji u prvom kolu grupe D Evrokupa, a u njemu je Lijetkabelis savladao Bosnu sa 75:72.

Lijetkabelis je imao 14 poena prednosti početkom poslednje deonice, ali je usledio dramatičan finiš i Bosna je došla do izjednačenja.

Tada Jaramaz uzima stvari u svoje ruke i trojkom uz zvuk sirene donosi pobedu timu Nenada Čanka

Bivši as Partizana je meč završio sa 13 poena i šest skokova, a bolji poenteri od njega bili su samo Fevrije i Valinskas sa po 17 poena.

Na drugoj strani Peri je imao 14, Hokins 12, a Pajps 11 poena.