Srpski košarkaš Ognjen Jaramaz doneo je pobedu svom Lijetkabelisu u 1. kolu Evrokupa.
EVROKUP
JARAMAZ UZ ZVUK SIRENE SRUŠIO BOSNU: Bivši košarkaš Partizana heroj u pobedi svog tima...
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Dramatičan meč viđen je u Litvaniji u prvom kolu grupe D Evrokupa, a u njemu je Lijetkabelis savladao Bosnu sa 75:72.
Lijetkabelis je imao 14 poena prednosti početkom poslednje deonice, ali je usledio dramatičan finiš i Bosna je došla do izjednačenja.
Tada Jaramaz uzima stvari u svoje ruke i trojkom uz zvuk sirene donosi pobedu timu Nenada Čanka
Bivši as Partizana je meč završio sa 13 poena i šest skokova, a bolji poenteri od njega bili su samo Fevrije i Valinskas sa po 17 poena.
Na drugoj strani Peri je imao 14, Hokins 12, a Pajps 11 poena.
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