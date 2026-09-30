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Moćni PAOKAndree Trinkijerija savladao je Manresu na domaćem terenu – 93:78.

Ekipa Andree Trinkijerija je rezervisano ušla u meč, pa je Manresa ćak vodila na poluvremenu, dok je na kraju treće deonice rezultat bio egal.

Međutim, u 4/4 crno-beli su se raspucali i demonstrirali silu, te zasluženo došli do pobede.

Najbolji je bio Džedi Osman sa 23 poena, a istakao se i Nik Kalates sa 13 poena, devet skokova i pet asistencija.

Na drugoj strani beležimo 16 poena Notea i 15 Alena.

Budućnost je grupu C počela pobedom na gostovanju Slasku u Vroclavu – 99:75.

Podgorički tim je nadigrao rivala u svakom smislu te reči i opravdao ulogu favorita dosta ubedljivije nego što se to očekivalo.

Zanimljivo da je utakmica završena serijom gostiju od 11:0.

Pobednički sastav predvodio je Džuvan Morgan sa 23 poena i šest skokova. Ajverson Molinar je imao 15 poena, a Oleksandr Kovilar 11.

Na drugoj strani po 14 poena ubacili su Hiki i Parsons.