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Kako se navodi, sa 30-godišnjim Mekićem je potpisan otvoreni ugovor koji može da bude raskinuti ako igrač u međuvremenu dobije ponudu iz inostranstva.

"Ogromno pojačanje za naš tim i povratak Adema posle skoro deset godina u naš klub. Još jedan pokazatelj da ove godine napadamo titulu", piše u saopštenju kluba iz Kumanova.

Adem Mekić, visok 197 centimetara, igra na pozicijana beka šutera i niskog krila, a košarkaš Kumanova je bio od 2017. do 2019. godine.

Igrao je i za Vardar, MZT Skopje, AV Ohrid, Pelister, TFT, ;rumunski Temišvar, hrvatski Zadar i kosovski klub Bora.

(Beta)

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