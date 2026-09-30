Makedonski košarkaški reprezentativac Adem Mekić novi je igrač Kumanova, objavio je makedonski superligaš.
Košarka
KUMANOVO NAPADA TITULU: Stiglo veliko pojačanje iz makedonske reprezentacije
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Kako se navodi, sa 30-godišnjim Mekićem je potpisan otvoreni ugovor koji može da bude raskinuti ako igrač u međuvremenu dobije ponudu iz inostranstva.
"Ogromno pojačanje za naš tim i povratak Adema posle skoro deset godina u naš klub. Još jedan pokazatelj da ove godine napadamo titulu", piše u saopštenju kluba iz Kumanova.
Adem Mekić, visok 197 centimetara, igra na pozicijana beka šutera i niskog krila, a košarkaš Kumanova je bio od 2017. do 2019. godine.
Igrao je i za Vardar, MZT Skopje, AV Ohrid, Pelister, TFT, ;rumunski Temišvar, hrvatski Zadar i kosovski klub Bora.
(Beta)
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