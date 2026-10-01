Slušaj vest

Denver Nagetsi nastavljaju da popunjavaju roster pred novu NBA sezonu, a najnovije pojačanje stiglo je potpuno tiho - Rajan Nembhard potpisao je dvosmerni ugovor sa ekipom iz Kolorada.

Vest je prvi objavio ESPN-ov NBA insajder Šems Čaranija, a posao je ubrzo potvrđen i iz drugih američkih izvora. Nembhard je tako, posle burnog leta u kojem je promenio čak tri kluba, konačno dobio novu NBA destinaciju.

1/5 Vidi galeriju Novo pojačanje Denvera - Rajan Nembhard Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Iako ima samo 23 godine, Kanađanin iza sebe već ima zanimljivu debitantsku sezonu. Kao igrač Dalas Maveriksa nastupio je na 60 utakmica, od kojih je 27 počeo u startnoj petorci, a prosečno je beležio 6,6 poena, 5,3 asistencije i 2,2 skoka za 19,5 minuta na parketu.

A ono što je posebno zapalo za oko Denveru dogodilo se upravo protiv Nagetsa!

Nembhard je 1. decembra prošle godine u dresu Dalasa zatrpao Denver sa 28 poena i 10 asistencija, u pobedi Maveriksa 131:121. Nekoliko meseci kasnije, u poslednjoj utakmici regularnog dela sezone, napravio je još veću stvar – protiv Čikaga je podelio čak 23 asistencije, što je bio rekord NBA lige za jednog rukija te sezone.

Turbulentno leto

Nembhardova NBA priča ovog leta bila je pravi vrtlog. Dalas ga je u julu poslao u Atlantu u velikom trejdu, a Hoksi su ga potom, zajedno sa Badijem Hildom, prosledili Šarlot Hornetsima u zamenu za Dorijana Finija-Smita. Hornetsi su ga 26. septembra otpustili, pa je plejmejker postao slobodan igrač.

Denver je, međutim, očigledno čekao pravi trenutak.

Američki izveštaji navode da je Nembhard imao više ponuda za dvosmerni ugovor, ali je izabrao Nagetse.

Da bi napravio mesto za novog beka, Denver je morao da oslobodi jednu od svojih dvosmernih pozicija. Taj potez napravljen je otpuštanjem K. Dž. Simpsona, što je potvrđeno i na zvaničnom NBA sajtu.

Nembhard će nositi broj 9, a dvosmerni ugovor znači da će moći da bude između NBA ekipe i razvojne ekipe Grand Rapids Gold, u zavisnosti od potreba Nagetsa.

Denver je tako još jednom pokazao da ne želi da čeka početak sezone kako bi pronašao dodatne opcije u bekovskoj liniji.

A Nembhard? Posle svega što mu se dogodilo ovog leta, dobio je novu priliku. I to u timu koji ga je, izgleda, dobro zapamtio još od one večeri kada je u "Bol Areni" napravio haos.

Sada će imati priliku da to radi - u dresu Denvera.