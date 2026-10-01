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Kakav kraj utakmice! Lijetkabelis je savladao Bosnu, a junak meča bio je srpski košarkaš Ognjen Jaramaz.

Bosna je na startu Evrokupa bila nadomak velike pobede na gostovanju u Litvaniji, ali je onda usledio trenutak za pamćenje.

Ognjen Jaramaz preuzeo je odgovornost u poslednjem napadu i pogodio šut koji je uz zvuk sirene doneo pobedu Lijetkabelisu!

Srpski plejmejker je dobio loptu u završnici, podigao se na šut, a lopta je kroz obruč prošla praktično istovremeno sa zvukom sirene. Mrežica se zatresla, a slavlje domaćina moglo je da počne!

Bosna je ostala bez vremena za odgovor, dok je srpski bek postao apsolutni junak Lijetkabelisa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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