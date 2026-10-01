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Majkl Džordan ponovo ispisuje istoriju!

Dres koji je legendarni košarkaš nosio tokom treće utakmice finala NBA lige 1998. godine prodat je za neverovatnih 12,26 miliona dolara, čime je postavljen novi rekord kada je u pitanju prodaja jednog NBA dresa na aukciji.

1/4 Vidi galeriju Dres koji je Džordan nosio u 4. utakmici NBA finala 1998. godine Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Dres vredan milione

Reč je o belom dresu sa brojem 23 koji je Džordan nosio 7. juna 1998. godine, kada su Čikago Bulsi u "Junajted centru" savladali Jutu Džez rezultatom 96:54. Džordan je tada ubacio 24 poena, a Bulsi su poveli sa 2:1 u velikom finalu.

Bio je to deo poslednje šampionske sezone Majkla Džordana u Čikagu, one koja je kasnije postala poznata kao "Poslednji ples". Bulsi su na kraju osvojili šestu titulu u osam godina, a Džordan je stavio tačku na svoju eru u Čikagu još jednim NBA prstenom.

Posebnost ovog komada dodatno je podigla njegovu cenu. Prema aukcijskoj kući „Džupiter“, ovo je jedini javno poznati beli Džordanov dres iz pobede u finalu 1998. godine koji se pojavio na tržištu. Na njemu se nalazi i zakrpa sa oznakom NBA finala iz 1998. godine.

Aukcija privukla ogromnu pažnju

Aukciju je organizovala platforma „Džupiter“, digitalna aukcijska kuća koju je osnovao muzičar Farel Vilijams. Dres je na prodaju stavio kolekcionar Rob Gaf, dok identitet kupca nije objavljen.

Dres je prethodno bio procenjen na između 10 i 15 miliona dolara, a konačna cena dostigla je 12.260.000 dolara. Zanimljivo je da je aukcija završena sa samo jednom obavezujućom ponudom.

Džordan oborio sopstveni rekord

Džordan je tako nadmašio sopstveni rekord. Njegov crveni dres iz prve utakmice istog finala prodat je 2022. godine za 10,091 miliona dolara na aukciji „Sotebija“.

Novi rekord tako je veći za više od dva miliona dolara, što još jednom pokazuje koliku vrednost imaju predmeti povezani sa jednom od najpoznatijih era u istoriji NBA lige.

Ipak, kada se gledaju svi sportski dresovi prodati na aukcijama, Džordan još nije na samom vrhu. Rekord drži dres Bejb Ruta iz Svetske serije 1932. godine, koji je 2024. prodat za 24,12 miliona dolara.

Majkl Džordan je tako, gotovo tri decenije nakon svoje poslednje šampionske sezone u Čikagu, ponovo pokazao koliko njegovo ime vredi na tržištu sportskih kolekcionarskih predmeta.