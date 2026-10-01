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Turski tim Turk Telekom poražen je od Tenerifa na gostovanju (82:75), a završnicu meča obeležio je potpuno neočekivan ispad trenera Erdema Džana.

Strateg Turk Telekoma toliko je burno reagovao na sudijske odluke da je početkom poslednje četvrtine dobio drugu tehničku grešku i morao da napusti teren.

1/5 Vidi galeriju Trener Turk Telekoma - Erdem Džan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Džan je tokom meča više puta protestovao kod arbitara, a njegovo nezadovoljstvo kulminiralo je u završnici. Nakon prve tehničke, tenzija se nije smirila, pa je trener Turk Telekoma ubrzo ponovo ušao u raspravu sa sudijama.

Usledila je druga tehnička i automatsko isključenje.

Tu, međutim, nije bio kraj!

Dok je napuštao teren, Džan je nastavio da pokazuje koliko je besan zbog odluka arbitara. Prema snimku incidenta, trener je na odlasku pokazivao ka svom obrazu i sudijama, što je dodatno privuklo pažnju.

Turk Telekom je u tom trenutku pokušavao da uhvati priključak. Posle tri četvrtine Tenerife je vodio 65:56, a domaćin je početkom poslednje deonice dodatno podigao razliku. Turski tim je uspeo da se vrati u meč, ali nije imao snage za potpuni preokret.

Najefikasniji kod Turk Telekoma bili su Džerik Harding i Ismael Bako sa po 16 poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz na startu Evrokupa.

Tako je utakmica koju će u Turk Telekomu pamtiti po porazu dobila i svoju posebnu epizodu - Erdem Džan protiv sudija, dve tehničke i ekspresan put u svlačionicu!