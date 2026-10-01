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Džejlin Smit ovog leta napravio je novi korak u karijeri i pojačao Hapoel Jerusalim, ali Beograd i Partizan i dalje zauzimaju posebno mesto u njegovom srcu.

Hrvatski reprezentativac govorio je za "Meridian sport" o novom klubu, saradnji sa Sašom Obradovićem, ali i svom bivšem timu koji je odlično otvorio sezonu u Evroligi.

1/4 Vidi galeriju Džejlen Smit u dresu reprezentacije Hrvatske Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Džejlin Smit je ovog leta obukao dres Hapoel Jerusalima i odmah pokazao da će biti jedno od važnijih imena u ekipi koju sa klupe predvodi Saša Obradović.

Izraelski klub ima velike ambicije ove sezone, a početak Evrokupa pokazao je da se u Jerusalimu ne šale. Hapoel je u prvom kolu ubedljivo savladao Rostok rezultatom 94:73, a Smit je bio jedan od najboljih pojedinaca sa 20 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

Bivši košarkaš Partizana sada ima novu ulogu, a otkrio je i šta od njega zahteva nekadašnji trener Crvene zvezde.

Obradović od njega traži da bude vođa na terenu

Smit je istakao da mu Saša Obradović daje veliku slobodu, ali i jasnu odgovornost - da bude produžena ruka trenera na parketu.

"Trener želi da budem glasan, da postavljam igrače na prava mesta i da kontrolišem sve na terenu. Osećao sam se veoma dobro, krenuli smo ubedljivom pobedom, ali imamo mnogo veće ciljeve. Sada samo treba da gradimo tim i idemo dalje, ka sledećoj velikoj utakmici", rekao je Smit.

Amerikanac sa hrvatskim pasošem već je tokom karijere sarađivao sa nekoliko velikih trenera sa ovih prostora, a sada je otkrio da mu takav način rada očigledno prija.

Pre Saše Obradovića radio je sa Dejanom Radonjićem i Željkom Obradovićem, pa nije ni čudo što mu je saradnja sa srpskim stručnjacima posebno zanimljiva.

"Volim srpske trenere"

Smit nije krio zadovoljstvo načinom na koji funkcioniše saradnja sa Obradovićem, ali je istakao i jednu stvar oko koje nema pregovora - odbranu.

"Čoveče, volim srpske trenere. Ali stvarno mi je dobro. Saša mi daje dosta slobode. Čuli ste me kako pozivam akcije, a kada on želi da se nešto određeno igra, ja se postaravam da to sprovedemo u delo", rekao je Smit, a potom dodao:

"Imamo takvo međusobno razumevanje. Ipak, odbrana je nešto oko čega nema pregovora. Znam da je danas bio pomalo ljut na mene zbog nekoliko šuteva koje su protivnički igrači pogodili. Moram da napredujem u tom segmentu."

Jasno je, dakle, da Obradović od svog beka ne traži samo poene i asistencije. Smit bi trebalo da bude jedan od igrača koji će na parketu preuzimati odgovornost i pomagati treneru da kontroliše igru.

Partizan mu je i dalje u srcu

A onda je razgovor skrenuo ka Beogradu i Partizanu.

1/4 Vidi galeriju Džejlen Smit Foto: Starsport

Crno-beli su iznenađujuće dobro otvorili novu sezonu Evrolige i posle dva kola imaju maksimalan učinak, a Smit je tokom utakmice protiv Pariza govorio i o svom bivšem klubu.

Nije krio da mu je Beograd ostao u lepom sećanju.

"Uvek kada se vratim u grad osetim ljubav ljudi. Sve je pozitivno, atmosfera u Beogradu je sjajna. A možda se uskoro ponovo nađem sa mojim drugom Kajlom Olmanom", rekao je Smit.

Potom je poslao jasnu poruku crno-belima.

"Upravo Partizan sada igra, želim mu sve najbolje. Nadam se da će imati skor 2-0 i da će tako barem malo ućutkati kritičare. Mislim da ih gotovo svi veoma nisko rangiraju na listama najboljih ekipa, a ja baš smatram da ove godine imaju veoma dobar tim."

Smit očigledno i dalje prati šta se dešava u Partizanu, a posebno mu je drago što je njegov bivši klub sezonu otvorio na način koji je privukao pažnju evropske košarkaške javnosti.

I dok sada pokušava da napravi veliki rezultat sa Hapoel Jerusalimom, Beograd mu očigledno nije daleko od srca. Saradnja sa Sašom Obradovićem već je počela pobedom, a bivši Partizanov bek ima priliku da još jednom radi sa trenerom iz Srbije i pokuša da sa izraelskim klubom napravi veliki rezultat.