Slušaj vest

Danas su Košarkaški savez Srbije (KSS) i Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS) potpisali privremeni sporazum o vođenju takmičenja Prve muške lige Srbije – Košarkaške lige Srbije.

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Takođe, potpisali su i aneks kojim su definisali obavezne članove budućeg usaglašenog Ugovora o poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja između KSS i UK KLS.

Sezona 2026-2027. počeće 3. oktobra 2026. godine, prema rasporedu objavljenom na sajtu KLS.

Ne propustiteKošarkaVELIKO PRIZNANJE: Projekat KSS „Košarka je za devojčice“ pobednik programa „FIBA Women Leaders“
Košarka je za devojčice
KošarkaOGLASILI SE! Saopštenje za javnost Košarkaškog saveza Srbije!
KSS-logo.jpg
KošarkaU SJAJNOJ ORGANIZACIJI KSS: Održan FIBA edukativni seminar "Promene pravila igre FIBA"
kss-seminar_230926_foto-dusan-milenkovic-0012-scaled.jpg
KošarkaKSS OKUPIO SUDIJE NA ZLATIBORU: Pripreme za novu sezonu u punom jeku!
1789232289766.jpg

00:28
Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir