Sezona 2026-2027. počeće 3. oktobra 2026. godine, prema rasporedu objavljenom na sajtu KLS
Košarka
POZNATO KAD POČINJE KOŠARKAŠKA LIGA SRBIJE: Zajedničko saopštenje KSS i UK KLS
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Danas su Košarkaški savez Srbije (KSS) i Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS) potpisali privremeni sporazum o vođenju takmičenja Prve muške lige Srbije – Košarkaške lige Srbije.
Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Takođe, potpisali su i aneks kojim su definisali obavezne članove budućeg usaglašenog Ugovora o poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja između KSS i UK KLS.
Sezona 2026-2027. počeće 3. oktobra 2026. godine, prema rasporedu objavljenom na sajtu KLS.
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