U MINUT DO 12 DOBIO NEVIĐENO BOGATSTVO! Detroit popustio u poslednjem trenutku, mladi as potpisao za 200.000.000 DOLARA!
Košarkaš DetroitaDžejlen Duren dogovorio je petogodišnji ugovor vredan 200 miliona dolara, uz potpuno garantovanu zaradu, preneo je danas ESPN.
Durenov agent Čafi Filds potvrdio je dogovor novinaru ESPN-a Šemsu Čaraniji.
Pregovori između Detroita i 22-godišnjeg centra trajali su četiri meseca, a sporazum je postignut uoči isteka roka u četvrtak u 23.59 po istočnoameričkom vremenu, do kada je Duren morao da prihvati jednogodišnju kvalifikacionu ponudu od 9,6 miliona dolara ili postigne dogovor o višegodišnjem ugovoru.
Duren, koji je prošle sezone izabran u jednu od idealnih petorki NBA lige, nije se pojavio na danu za medije niti je učestvovao u prvim treninzima ekipe tokom priprema, pošto prethodno nije prihvatio ponudu Detroita od 200 miliona dolara.
Tokom leta na stolu su bile i ponude vredne između 170 i 190 miliona dolara.
Mladi centar iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, pošto je u 70 utakmica regularnog dela prosečno beležio 19,5 poena i 10,5 skokova, uz 65 odsto uspešnosti šuta iz igre. Detroit je predvodio do prvog mesta na Istoku.
Ipak, njegov učinak značajno je opao u plej-ofu, gde je na 14 utakmica prosečno postizao 10,5 poena i imao 8,5 skokova, uz 51 odsto šuta iz igre. Detroit je eliminisan u sedmoj utakmici polufinala Istočne konferencije od Klivlenda.
Detroit će prvu pripremnu utakmicu odigrati u ponedeljak, kada će na svom terenu dočekati Finiks.
Beta