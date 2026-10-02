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Košarkaš DetroitaDžejlen Duren dogovorio je petogodišnji ugovor vredan 200 miliona dolara, uz potpuno garantovanu zaradu, preneo je danas ESPN.

Durenov agent Čafi Filds potvrdio je dogovor novinaru ESPN-a Šemsu Čaraniji.

Pregovori između Detroita i 22-godišnjeg centra trajali su četiri meseca, a sporazum je postignut uoči isteka roka u četvrtak u 23.59 po istočnoameričkom vremenu, do kada je Duren morao da prihvati jednogodišnju kvalifikacionu ponudu od 9,6 miliona dolara ili postigne dogovor o višegodišnjem ugovoru.

Duren, koji je prošle sezone izabran u jednu od idealnih petorki NBA lige, nije se pojavio na danu za medije niti je učestvovao u prvim treninzima ekipe tokom priprema, pošto prethodno nije prihvatio ponudu Detroita od 200 miliona dolara.

Tokom leta na stolu su bile i ponude vredne između 170 i 190 miliona dolara.

Mladi centar iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, pošto je u 70 utakmica regularnog dela prosečno beležio 19,5 poena i 10,5 skokova, uz 65 odsto uspešnosti šuta iz igre. Detroit je predvodio do prvog mesta na Istoku.

Ipak, njegov učinak značajno je opao u plej-ofu, gde je na 14 utakmica prosečno postizao 10,5 poena i imao 8,5 skokova, uz 51 odsto šuta iz igre. Detroit je eliminisan u sedmoj utakmici polufinala Istočne konferencije od Klivlenda.

Detroit će prvu pripremnu utakmicu odigrati u ponedeljak, kada će na svom terenu dočekati Finiks.

Beta