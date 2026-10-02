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Predrag Peđa Bojić, dugogodišnji generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, preminuo je u 67. godini života.

Vest o njegovom odlasku saopštio je KSS, koji se od svog dugogodišnjeg funkcionera oprostio sa velikom tugom.

Bojić je iza sebe ostavio bogatu sportsku karijeru, ali i decenije rada u organizaciji i rukovođenju srpskom i jugoslovenskom košarkom, a bio je deo brojnih važnih perioda ovog sporta.

Rođen je 28. juna 1959. godine u Peći, gde je završio osnovnu školu, dok je gimnaziju pohađao u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. godine.

Pre nego što se posvetio radu u košarkaškim strukturama, Bojić je bio aktivan igrač. Košarkom se bavio od 1974. do 1990. godine, nastupajući za Budućnost Peć, Partizan, IMT, Spartak, OKK Beograd i Mladost Zemun.

Poseban trag ostavio je u dresu Partizana i IMT-a, za koje je u Prvoj saveznoj ligi Jugoslavije odigrao 67 utakmica tokom četiri sezone i postigao 397 poena. Bio je deo sjajne generacije crno-belih.

Predrag Bojić Foto: KSS

Decenije posvećene košarci

Bojić je potom preuzeo jednu od najodgovornijih funkcija u srpskoj košarci. Od 2000. do 2004. godine bio je generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, a zatim je od 2004. do 2006. obavljao funkciju generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije i Crne Gore.

Njegov rad u košarci nije se tu završio. Bio je direktor Prve savezne lige u sezoni 2006/2007, a od 2010. do 2013. godine obavljao je funkciju direktora takmičenja Košarkaške lige Srbije.

Tokom više decenija bio je tako deo sistema koji je vodio i organizovao jedno od najvažnijih sportskih takmičenja u zemlji, a iza sebe je ostavio dubok trag u srpskoj košarci.

Predrag Peđa Bojić iza sebe je ostavio suprugu i tri sina.

Košarkaški savez Srbije izrazio je veliko žaljenje zbog njegovog odlaska, a datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

Srpska košarka ostala je bez čoveka koji je veliki deo svog života posvetio ovom sportu.